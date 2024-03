Un difensore del Milan costretto ai box dopo Verona: Pioli non lo avrà a disposizione per Firenze

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà attesa dalla delicata sfida casalinga contro il Milan di Stefano Pioli. Una sfida dai molti significati che, in caso di vittoria, potrebbe di fatto dare la spinta ai viola verso un piazzamento europeo.Per questo, nonostante tutto quello che sta passando la Fiorentina dopo il malore di Barone, è giusto seguire da vicino come se la stia passando la squadra dell’ex allenatore viola.

Emergenza in difesa per Pioli

E secondo quanto riportato quest’oggi da Milannews.it contro la Fiorentina molto probabilmente non ci sarà Pierre Kalulu. Il centrale di difesa francese sarà costretto a fermarsi nuovamente per un problemi fisico: a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri contro il Verona, il difensore rossonero ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale.

Operazione scongiurata, ecco quando rientrerà

Secondo quanto comunicato nel pomeriggio dal Milan il giocatore questa settimana inizierà il trattamento conservativo del caso per evitare l’operaizone. Lo stop dovrebbe essere tra le 5 e le 6 settimane.