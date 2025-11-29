VIDEO: il 'garbo' non è mai stato il pregio di Amrabat. Il marocchino travolge il compagno Isco per calciare e mette entrambi k.o.

Non è certo ricordato per doti tecniche o movenze da ballerino Sofyan Amrabat, un mazzolatore del gioco del calcio. L'utilità del marocchino è sempre stata quella di offrire intensità e fisicità, spingendosi a volte però anche oltre i propri confini. Come giovedì sera quando al 2' del match di Europa League tra Betis e Utrecht, ha travolto e steso il compagno Isco avventandosi su un pallone per calciarlo. Risultato: entrambi a terra e sostituiti prima del quarto d'ora di gioco.