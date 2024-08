Supercoppa Primavera, Sassuolo-Fiorentina 0-0 Fine primo tempo. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

FIORENTINA (3-4-2-1): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Fortini, Harder, Ievoli, Balbo; Presta, Rubino; Caprini.

A disp.: Vannucchi, Sadotti, Gudelevicius, Spaggiari, Tarantino, Trapani, Deli, Braschi, Elia, Bertolini, Scuderi.

Allenatore: Daniele Galloppa

La Fiorentina Primavera di mister Galloppa torna in campo per provare a portare a casa il primo trofeo stagionale contro il Sassuolo campione d'Italia in carica. La squadra viola si gioca la Supercoppa Italiana dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria dello scorso anno.

Appuntamento alle 20:30 al Mapei Stadium, con Fiorentinanews.com che vi darà l'opportunità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con pre e post partita.