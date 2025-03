Non basta la vittoria all'Italia Under 19 di mister Alberto Bollini: la formazione azzurra batte 2-0 la Francia a Catanzaro ma si piazza seconda nel proprio raggruppamento di qualificazione agli Europei di categoria alle spalle della Spagna. Tra le fila azzurre titolari ed il campo per tutta la partita sia il portiere Tommaso Martinelli, attuale terzo estremo difensore della Fiorentina di Palladino, che il laterale Niccolò Fortini, in prestito alla Juve Stabia in Serie B.

Segna ancora Camarda

Gli Azzurrini la sbloccano con Camarda al 24', l'attaccante del Milan torna dalla squalifica e segna sull'assist di Venturino. Fortini ci prova al 46' impegnando il portiere francese Niflore, mentre appena tre minuti prima aveva ricevuto il cartellino giallo per un intervento falloso ai danni di Gomis. Nella prima frazione Martinelli è impegnato solo al 47' da Gomis, ma para il tiro dell'attaccante francese.

L'Italia raddoppia, poi cala la nebbia

Nella ripresa raddoppia quasi subito l'Italia, grazie al gol di Ekhator, attaccante in forza al Genoa. La punta segna al 50' dopo una conclusione respinta di Venturino. Pochi rischi per l'Italia, che tenta di pungere ancora con Camarda al 56', ma Niflore para. Al 70' la gara si interrompe a causa dell'incredibile nebbia che si abbatte sul Ceravolo, che rende impossibile proseguire la partita. Già in precedenza c'era stata un'altra breve sospensione dovuta alla nebbia; una situazione surreale che stoppa la sfida per un'ora e mezzo. La partita riprende ma a stento riescono ad orientarsi i calciatori in campo, figuriamoci dal televisore.