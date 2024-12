Dall'Argentina arriva la bomba di mercato: la Fiorentina starebbe pensando al prestito di un giocatore

Ci stiamo avvicinando alla finestra di mercato invernale, e si iniziano a fare più pressanti i rumours di mercato in orbita Fiorentina. Occhio a quanto emerge dall'Argentina: secondo El Crack Deportivo, la Fiorentina starebbe pensando ad un giocatore da mandare in prestito al River Plate, per fargli accumulare esperienza e minuti nelle gambe.

La clamorosa suggestione: giocherebbe il Mondiale per Club

Infatti, il River avrebbe chiesto informazioni per il prestito di Lucas Beltran, che ha già giocato per i Millonarios e che quindi conosce bene l'ambiente. L'allenatore Gallardo avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo, avendolo già allenato: pare che la Fiorentina non sarebbe necessariamente contraria al prestito, perchè il River a giugno giocherà il Mondiale per Club. Aspetteremo gennaio per eventuali risvolti.