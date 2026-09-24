Ceccarini: "Il procuratore vuole portare Torreira a Firenze. Sottil? Il rinnovo contrattuale invalidato e ora..."

Il giornalista, Niccolò Ceccarini, intervenuto su Lady Radio, ha dato qualche aggiornamento di mercato riguardante la Fiorentina.

Contratto invalidato

“Per Sottil - ha detto - il contratto che aveva rinnovato si è invalidato quando è saltato il contratto al Watford. Ora si allena a parte con un preparatore e a fine anno sarà in scadenza con il club viola”.

Il volere del procuratore

Su Torreira ha aggiunto: "Il procuratore vuole portarlo alla Fiorentina, può essere un’idea per gennaio anche se il punto finale verrà fatto a fine novembre