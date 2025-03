Torneo di Viareggio, Fiorentina-Imolese 0-0: Capparella ha scelto i titolari. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Imolese 0-0

FIORENTINA (4-2-3-1): Dolfi; Turnone, Biagioni, Sadotti, Masoni; Pisani, Guidorizzi; Evangelista, Puzzoli, Dipierdomenico; Sardilli.

A disp.: Fei, Pirrò, Colaciuri, Tonti, Bonanno, Atzeni, Angiolini, Kaba, Kone, Ciacci, Ardcadipane, Magalotti, Batignani, Ceccarini, Sturli, Tchouameni, Diallo.

All.: Marco Capparella.

Secondo appuntamento per la Fiorentina al Torneo di Viareggio. Dopo la vittoria per 3-0 all'esordio contro i serbi della Stella Rossa, la formazione under 18 viola guidata da Marco Capparella affronta al Viola Park l'Imolese, calcio d'inizio alle ore 15.

Segui la nostra diretta testuale

Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale, aggiornandovi su tutto ciò che accade in campo. Se non volete perdervi neanche un momento di Fiorentina-Imolese aggiornate costantemente questa pagina.