Fiorentina-Club Brugge, segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Notte europea per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ospita questa sera il Club Brugge, squadra belga lanciata nel proprio campionato nazionale. Calcio d'inizio alle ore 21:00 per l'andata delle semifinali di Uefa Conference League, che i Viola vogliono provare a vincere dopo aver perso in finale nell'ultima edizione.

