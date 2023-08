"Kouame può essere il vice Retegui". Conferme sul ritorno a Marassi dell'attaccante ivoriano

"Kouame penso che venga interpretato dai dirigenti del Genoa come il vice Retegui. Peraltro il problema del gol, fermo restando che si tratta di calcio d'agosto, va risolto con il gioco di squadra piuttosto che attraverso i singoli calciatori".

Queste le parole del procuratore Davide Torchia, riportate da telenord.it, in merito alla trattativa che riporterebbe il classe '97 ivoriano della Fiorentina al vecchio club, sulla sponda rossoblù di Genova.

L'attaccante della Fiorentina è l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco dopo l'arrivo di Retegui. L'ivoriano vestì la maglia rossoblù tra il 2018 e il 2020, collezionando una cinquantina di presenze condite da nove reti. La sensazione è che per Kouame sia giunta la fine dell'avventura in viola, visto anche il contratto in scadenza la prossima estate. Le prossime giornate saranno decisive per capire gli sviluppi sul futuro del calciatore gigliato.