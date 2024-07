"Palladino è una garanzia. La Fiorentina ha fatto un grande colpo con Kean, adesso vediamo Colpani. In mezzo..."

L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della Fiorentina e del mercato che sta conducendo la società viola. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean e vedremo Colpani. Palladino è una garanzia, mi è piaciuta l'ultima uscita in amichevole. Ho visto dei giocatori molto bene. In attesa di un colpo in mezzo al campo, magari Locatelli".