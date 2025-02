Fiorentina-Como, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

La Fiorentina allenata da Raffaele Palladino si prepara ad accogliere il Como guidato da Cesc Fabregas. I viola, dopo lo stop in casa dell’Inter, vogliono provare a riagganciarsi al trenino che può portare ad una qualificazione in Champions League, mentre i lombardi vogliono tentare di staccarsi sempre di più dalle zone basse di classifica. I gigliati non avranno a disposizione per squalifica Kean in attacco, che all’andata aveva segnato nel 2-0 sulle rive del lago; sarà quindi fondamentale anche il contributo dei nuovi arrivati nel mercato invernale per cercare di fare risultato pieno al ‘Franchi’.

Calcio d'inizio alle ore 12:30, dirige il sig. Marco Piccinini di Forlì.