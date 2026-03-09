Mencucci: "Pongracic flop? Guardate Gudmundsson. Per me la Fiorentina è out dalla lotta salvezza, ma a Cremona..."

L'ad del Lecce ed ex Fiorentina Sandro Mencucci ha parlato della lotta salvezza e non solo a Radio Bruno.

Le parole del dirigente

“Contro la Cremonese per noi è stato straordinario, è andata bene ma la strada è ancora lunga. La Fiorentina per me non rientra nella lotta salvezza perché ha un organico troppo importante. Poi certo, contro la Cremonese la Viola deve fare il suo dovere. A Cremona ci sarà un clima infuocato. In caso di sconfitta mi potrei ricredere”.

Sui flop

“Quando ero a Firenze non ero abituato a lottare, qui a Lecce lottiamo ogni anno. Pongracic? Quanti non hanno reso come in passato? Prendete Gudmundsson, magari ci sono altre motivazioni”.