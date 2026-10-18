Un altro KO per la Fiorentina, relegati ancora in fondo, una situazione inaccettabile. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Brutta battuta d'arresto interna per la Fiorentina contro il Como. I viola perdono al Franchi per 3-1 contro la formazione lariana, una partita anche caratterizzata da alcuni errori arbitrali clamorosi nel primo tempo.

Al di la di questo il problema è un altro, vale a dire che la classifica comincia già a piangere per la formazione viola che si ritrova nuovamente invischiata nel gruppo in fondo e con il solo Venezia dietro.

Inaccettabile

Una condizione inaccettabile per una squadra che è costata in pratica 130 milioni in estate, che ha già cambiato allenatore e che doveva lottare per ben altri obiettivi.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Roma 17, Lazio 16, Como 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Napoli 7, Torino 7, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.