Finale Coppa Italia Femminile, Fiorentina-Roma 3-3: si va ai supplementari. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

FIORENTINA-ROMA 3-3(10' Hammarlund, 20' Giacinti, 48', 71' Janogy, 75' Minami, 90' Viens)

FIORENTINA: Baldi; Toniolo (79' Erzen), Georgieva, Agard, Faerge; Janogy (79' Longo), Catena, Severini, Johansdottir; Hammarlund, Boquete. All.: De La Fuente

94' - Finisce qui, 3-3 tra Fiorentina e Roma: si va ai tempi supplementari

93' - Che occasione per Longo! Errore di Caesar nel rinvio, palla consegnata all'attaccante viola che calcia di prima ma ampiamente fuori bersagio

90' - Gol della Roma. Incredibile pareggio di Viens che si coordina in area e insacca al volo. 3-3.

87' - La Roma ci prova dalla distanza con Giugliano, palla ampiamente a lato

79' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Toniolo e Janogy, dentro Erzen e Longo

75' - Gol della Roma. Punizione scodellata in area da Giugliano, Minami anticipa tutti e da due passi devia il pallone in rete. 3-2.

71' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Janogy innescata tra le linee si ritrova davanti al portiere e mette il pallone nell'angolino. 3-1!

70' - Occasione per la Roma! Corner in mezzo, Viens ci prova di testa e per poco il pallone non carambola in rete!

67' - Tentativo della Roma che si distende in campo aperto e va al tiro con Viens, Baldi blocca facilmente

60' - Partita bloccata, arrivano i primi cambi nella Roma: fuori Greggi e Giacinti, dentro Troelsgaard e Pilgrim.

48' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Hammarlund si destreggia in area e mette rasoterra dentro, Janogy anticipa tutti e di prima intenzione gonfia la rete. 2-1!

La Fiorentina torna in vantaggio: Hammarlund si libera in area e mette in mezzo un cross rasoterra sul quale arriva in anticipo Janogy, brava a girare di prima in porta.

45' - Si riparte!

SECONDO TEMPO

45' - Finisce qui il primo tempo, 1-1 tra Fiorentina e Roma

34' - Ancora Giugliano pericolosa: cross sul secondo palo e tiro a botta sicura, ma solo sull'esterno della rete

29' - Giugliano calcia dalla distanza, Baldi si oppone in angolo

20' - Pareggio della Roma. Splendido assist di tacco di Giugliano e colpo di testa di Giacinti ad anticipare il portiere viola Baldi. 1-1

10' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Hammarlund sfrutta una clamorosa indecisione nel rinvio di Caesar! 1-0!

0' - Si parte!

Allo stadio Manuzzi di Cesena la Fiorentina affronta la Roma nella finalissima della Coppa Italia Primavera. Per non perderti neanche un'emozione del match aggiorna continuamente questa pagina.