Durante il calciomercato invernale, la Fiorentina sembra aver cercato anche Mattia Zaccagni della Lazio, il cui rapporto col club biancoceleste è ai minimi termini. Le parole del procuratore Mario Giuffredi confermato la situazione complicata in chiave rinnovo.

Zaccagni-Lazio, rinnovo difficilissimo

Ecco le parole di Giuffredi a Il Giornale dello Sport: “Sono quaranta giorni che non entro in contatto con la Lazio. Non so se Lotito abbia altro da fare in questo momento, evidentemente sì. Sicuramente il rinnovo di Zaccagno non è una sua priorità, altrimenti avrebbe trovato il tempo per trattarlo. In estate? Ci guarderemo intorno e valuteremo tutto. Guardando l'ultima proposta della Lazio, per altro, siamo lontanissimi dal chiudere”.