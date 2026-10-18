Liberali: "Vittoria sofferta contro la Fiorentina, dopo il controllo a scartare su Viery sapevo che.."
Il centrocampista del Como Mattia Liberali, che ha segnato il suo primo gol in Serie A oggi contro la Fiorentina, è intervenuto in sala stampa.
Sul gol
Liberali ha dichiarato: "È stato bellissimo ma sono felice anche per la vittoria che è stata sofferta. Ho lavorato tanto e con la costanza i frutti arrivano".
Sul controllo e il tiro
E ha aggiunto: "Se avevo già capito di segnare dopo il controllo a scartare Viery Sicuramente il controllo fa l'80% del gol. Il tiro si fa tutti i giorni, ma il controllo fa tutto e mandi fuori tempo i difensori".
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