Corriere Fiorentino: I talenti ceduti, i rimpianti e i possibili rientri

Una pagina intera del Corriere Fiorentino dedicata alla Fiorentina quest'oggi.

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Il pezzo d'apertura è intitolato: “Amatucci & C. talenti ceduti”. Catenaccio: “Rimpianti e possibili rientri chi sono i giovani che hanno lasciato Firenze”.

I guai di Ndour

In taglio medio troviamo: “Guai alla caviglia, Ndour lascia l’U21” In taglio basso infine: “Tre gol e tre assist, ora Njie ha messo il turbo”. Sottotitolo: “Lo svedese chiamato per la prima volta in Nazionale: momento top della mia carriera”.