Dalla Sila al Viola Park, l'ascesa di Giovanni Nigro: "Premiato il fatto che siamo un'azienda del territorio"

Dalla Sila al Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Questo è stato il percorso del costruttore, Giovanni Nigro, originario di Savelli, un piccolo paese in provincia di Crotone, sulla Sila appunto. A 14 anni si è trasferito a Prato per studiare al Convitto Cicognini e qui è rimasto per farsi una famiglia e fare fortuna.

“Premiata un'azienda del territorio”

Il Tirreno si è occupato della sua crescita come imprenditore che lo ha portato a fare il botto proprio col Viola Park: “In quel caso - ha detto Nigro - credo che sia stato premiato il fatto che siamo un’azienda del territorio. Una società strutturata. Abbiamo una sessantina di dipendenti, sempre i soliti negli ultimi quattro o cinque anni, anche se l’indotto è molto più grande”.

Un affare da 110 milioni

110 milioni di euro circa. Questo l'ammontare dell'investimento fatto sul centro sportivo secondo le stime rese note dalla Fiorentina. Sicuramente un bell'affare economico per chi lo ha tirato su nel corso di questi ultimi tre anni.