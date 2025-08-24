​​
A Cagliari la Fiorentina riparte dal solito Mandragora, ma nel recupero arriva la beffa

Redazione /

Cagliari-Fiorentina 1-1 (68' Mandragora, 94' Luperto)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo (62' Pablo Marì), Pongracic, Ranieri (45' Viti); Dodô, Fagioli, Sohm, Ndour (45' Mandragora), Gosens (75' Parisi); Gudmundsson (72' Fazzini), Kean. All. Pioli

 

  • 98'
    match_ended
    Finisce qui, 1-1 tra Cagliari e Fiorentina.

  • 96'
    Fallo su Kean, punizione dalla tequarti per la Fiorentina

  • 94'
    goal
    Pareggio del Cagliari

    Punizione crossata in mezzo, sbuca Luperto che di testa insacca con la complicità di De Gea.

  • 93'
    Fallo di Mandragora, punizione dai 40 metri per il Cagliari

  • 90'
    6 minuti di recupero

    Recupero lunghissimo, si chiude al 96'

  • 87'
    Bravissimi Viti a mettere il corpo tra palla e Luvumbo, conquistando rimessa dal fondo

  • 83'
    shot_saved
    De Gea si allunga su Gaetano!

    L'ex Napoli con tanto spazio va al tiro incrociato dal limite, De Gea vola e smanaccia. Poco dopo altro tiro di Luvumbo, De Gea sicuro blocca a terra

  • 83'
    yellow_card
    Ammonito Mazzitelli

    Entrata durissima di Mazzitelli su Fazzini, giallo sacrosanto

  • 81'
    Nulla di fatto per il Cagliari

    La punizione di Gaetano s'infrange sul muro, poi l'azione prosegue con un bel cross teso di Folorunsho che Mina non sfrutta a dovere

  • 79'
    yellow_card
    Ammonito Pablo Mari

    Imbucata per Luvumbo che viene steso al limite dell'area da Pablo Mari. Giallo per lui e punizione dal limite per il Cagliari

  • 76'
    Cambi esauriti dunque per la Fiorentina, con Dzeko che a questo punto resta in panchina in vista della titolarità di giovedì

  • 75'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina

    Fuori Gosens, dentro Parisi

  • 76'
    Kean si mangia il raddoppio!

    Corner di Fazzini sul primo palo, spizzata di Sohm per Kean che appostato sul secondo palo con la porta vuota da un metro mette clamorosamente alto.

  • 75'
    substitution
    Doppio cambio nel Cagliari

    Fuori Obert e Deiola, dentro Idrissi e Gaetano

  • 72'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina

    Fuori Gudmundsson, dentro Fazzini

  • 71'
    yellow_card
    Ammonito Pongracic

    Dopo una bella progressione offensiva Pongracic travolge Mina, giallo per lui

  • 68'
    goal
    GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! MANDRAGORA! 1-0!

    Cross di Gudmundsson dalla destra, Mandragora si smarca bene nel centro dell'area, anticipa secco mina e di testa fulmina Caprile dopo un bacino al palo. Fiorentina in vantaggio!

  • 66'
    shot_saved
    Luvumbo spreca

    Contropiede del Cagliari che arriva facilmente in area, Adopo tocca per Luvumbo che appena dentro l'area calcia centrale favorendo la parata facile di De Gea

  • 65'
    Tocco per Folorunsho che calcia da distanza considerevole, led pubblicitari

  • 64'
    Share Link

    Fallo di Pablo Mari su Borrelli, punizione per il Cagliari

  • 62'
    substitution
    Cambio anche nella Fiorentina

    Fuori Comuzzo, dentro Pablo Mari

  • 61'
    substitution
    Doppio cambio nel Cagliari

    Fuori Esposito e Prati, dentro Mazzitelli e Luvumbo

  • 60'
    Lancio lungo di Mandragora per Kean, imprendibile per di più con la difesa del Cagliari schierata

  • 55'
    Occasione Cagliari

    Lancio per Obert che in scivolata tocca dentro, Borrelli irrompe e mette fuori a due passi da De Gea.

  • 51'
    shot_saved
    Chance per Gudmundsson, ma era in netto fuorigioco

    Gosens tra le linee per Gudmundsson che centra Caprile in uscita, ma era ampiamente oltre

  • 46'
    break_start
    Comincia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 45'
    substitution
    Doppio cambio nella Fiorentina

    Fuori Ranieri e Ndour, dentro Viti e Mandragora

  • 49'
    Finisce il primo tempo

    Dopo le proteste del Cagliari per un mani di Comuzzo in area, totalmente inesistente, Sozza fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 all'intervallo tra un buon Cagliari e una spenta Fiorentina. 

  • 46'
    Giallo per Borrelli

    Intervento duro su Sohm, giallo per l'attaccante del Cagliari

  • 45'
    3 minuti di recupero

    Ancora 180 secondi alla fine del primo tempo

  • 42'
    yellow_card
    Giallo per Obert

    La prima ammonizione della partita se la prende Obert, in netto ritardo su Dodo

  • 42'
    Gosens per adesso torna in campo e prosegue

  • 40'
    Problema per Gosens

    Resta a terra Gosens che si tocca l'interno coscia, gioco fermo. Probabile problema muscolare per il tedesco. 

  • 38'
    Il Cagliari sfonda a destra, cross nella zona sinistra dell'area dove Esposito tenta una girata volante improbabile che finisce in curva.

  • 34'
    Occasione Fiorentina, ma era tutto fermo

    Cross di Dodo, sul primo palo Gosens impegna Caprile e poi Kean non riesce nel tap in, ma il tedesco era in fuorigioco. 

  • 31'
    Esposito cerca Folorunsho sul secondo palo, palla lunga che si perde in fallo laterale ma se c'è una squadra che gioca è il Cagliari. Fiorentina non pervenuta in questa prima mezz'ora

  • 27'
    Comuzzo prende un colpo in testa da Sohm, poi fallo di Pongracic su Borrelli. Gioco fermo e cooling break.

  • 26'
    Contropiede della Fiorentina condotto magistralmente da Dodo che innesca Sohm, ma quest'ultimo sbaglia il passaggio decisivo che avrebbe messo in porta Kean. 

  • 23'
    shot_saved
    De Gea miracoloso!

    Occasionissima per il Cagliari. Sugli sviluppi di corner, frustata di Folorunsho sul primo palo, De Gea si oppone con un grande riflesso e poi Gosens spazza l'area prima che il pallone varchi la linea. 

  • 20'
    Esposito si sposta il pallone e calcia, corpo all'indietro e palla altissima.

  • 18'
    Tanta imprecisione nei passaggi della Fiorentina, che finora sta facendo fatica a trovare idee e spazi.

  • 16'
    Ora è il Cagliari che fa la partita e gestisce il pallone con un buon ritmo, la Fiorentina aspetta.

  • 12'
    Gosens salva tutto

    Ripartenza del Cagliari, Esposito inventa per Deiola che crossa, provvidenziale Gosens in anticipo su Borrelli.

  • 10'
    Splendido stop di Sohm che libera Ndour, colpito fallosamente.

  • 8'
    Manovra compassata della Fiorentina che prova con tanti passaggi a stanare un Cagliari fin qui molto chiuso.

  • 3'
    Punizione di Fagioli scodellata in area, Caprile la chiama ma un difensore lo anticipa e concede corner alla Fiorentina.

  • 2'
    Rischia qualcosa la Fiorentina nei pressi dell'area, risolve Ranieri alleggerendo di testa verso De Gea.

  • 1'
    match_started
    Si comincia!

    Fischio d'inizio alla Unipol Domus: comincia il campionato di Cagliari, completo rossoblù, e Fiorentina, che oggi indossa la divisa bianca.

