Cagliari-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Tra poche ore l'esordio della Fiorentina in campionato contro il Cagliari. Fischio d'inizio alle ore 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari, con il signor Simone Sozza che sarà il direttore di gara.
Come arrivano le squadre
La squadra di Pioli vuole mettere in cascina i primi punti della stagione dopo la bella vittoria contro il Polissya, mentre il Cagliari vuole partire subito bene davanti ai propri tifosi.
La diretta di Fiorentinanews.com
Come di consueto potrete seguire la diretta testuale del match su Fiorentinanews.com, con ampio pre e post partita, le parole e le pagelle dei protagonisti. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.
