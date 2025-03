Pazzo Milan al Via del Mare, Pulisic guida la rimonta rossonera. Milan a -1 dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua il sabato di Serie A con la sfida delle 18: al Via del Mare il Lecce cade per 2-3 contro il Milan.

La cronaca delle partite

Partita scoppiettante sin da subito: infatti, dopo appena un minuto, Gimenez trova il gol del vantaggio per i rossoneri, annullato però per fuorigioco. Al Lecce basta, invece, la prima occasione utile: contropiede micidiale coronato da una grande botta da fuori di Krstovic che apre le marcature. Milan che si ributta in attacco e che trova il pareggio con Gabbia, ma anche questo viene annullato per fuorigioco. Occasione, che poi, ha invece il Lecce al 20simo, ancora con Krstovic: palla sul palo. Si va al riposo coi salentini in vantaggio, ma la ripresa sorride ancora ai giallorossi che trovano il raddoppio, sempre con Krstovic. Euforia che, però, dura appena 12 minuti: al 68simo è infatti Leao (subentrato) che mette dentro per Joao Felix (altro subentrato): Felix colpisce male, ma trova una deviazione fortunata di Gallo per accorciare le distanze. Presa fiducia per il Milan, che appena 4 minuti dopo trova anche un rigore quando Baschirotto stende Pulisic in area: è proprio l'americano a trasformare il rigore del 2-2. Rimonta completata all'81simo, quando Leao pesca sempre Pulisic in area, che da due passi non può sbagliare.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 47, Fiorentina 45, Milan 44, Roma 43, Udinese 39, Torino 35, Genoa 32, Como 29, Verona 26, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, Monza 14.