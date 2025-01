Possibile stangata dopo i fatti dello Juventus Stadium: si va verso il divieto di trasferta a Monza, ma solo per i residenti nella provincia di Firenze

La vendita dei biglietti di Monza-Fiorentina, come già annunciato dai brianzoli, era stata sospesa, prima solo per gli ospiti poi per tutti, in attesa di decisioni degli organi competenti sulla gara. La motivazione dell'attesa era da ricercarsi nei cori razzisti contro Vlahovic che una piccola parte della tifoseria viola aveva intonato nella trasferta dello Juventus Stadium.

Adesso, le indiscrezioni sembrerebbero realtà: il prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, infatti, avrebbe decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze per Monza-Fiorentina, in programma lunedì 13 gennaio alle 20.45. Per gli altri, residenti in Toscana compresi, la trasferta sarebbe aperta. Si attende l'ufficialità della decisione.