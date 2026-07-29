Watford-Fiorentina 0-1: inizia la ripresa! Segui la DIRETTA testuale
Secondo test oltremanica per la Fiorentina, che sta concludendo il periodo di permanenza in Inghilterra. Dopo il ko per 3-2 contro il Queens Park Rangers, stasera arriva un altro test per i ragazzi di mister Grosso. Prima di volare in Austria per l'amichevole di lusso contro il Real Madrid, stasera i viola saranno ospiti a Vicarage Road alle 20:30 contro il Watford. Un'occasione anche per incrociare -per la prima volta da avversario- l'ex Edoardo Bove.
Watford-Fiorentina: Fiorentinanews c'è!
Fiorentinanews.com sarà presente, come di consueto, con la sua diretta testuale. Spazio anche alle parole dei protagonisti a fine gara.
Per non perdervi neanche un'emozione della diretta, aggiornate costantemente la pagina (potete cliccare il tasto F5 se utilizzate un dispositivo portatile).
-
12'
Viola vicini al raddoppio!
Stavolta è Ranieri a mancare l'appuntamento con il gol. Il difensore viola, a seguito di un corner, manda largo il tiro dopo un batti e ribatti dentro l'area.
-
10'
Cambio anche in porta per i viola. Entra Chrestensen.
-
51'
Occasione per Piccoli!
Bella l'azione in contropiede dei viola, che arrivano rapidamente al limite dell'area avversaria. Atta mette un bel pallone radente in mezzo, sul quale Piccoli arriva con un tempismo perfetto. L'attaccante gigliato stavolta non trova né la potenza né la forza e il Bachmann blocca facilmente.
-
2'
Entra Viery
Entra il difensore brasiliano Viery. Il classe 2005 sostituisce un dolorante Brescianini, al quale sembra essersi girata leggermente la caviglia. Speriamo non sia nulla di grave per il centrocampista viola.
-
1'
Comincia il secondo tempo
Inizia la ripresa!
-
Finisce il primo tempo
Se ne sono andati i primi 45' di gioco. La Fiorentina è in vantaggio grazie ad una prodezza di Roberto Piccoli!
-
44'
Esce con la testa De Gea! Il Watford parte in contropiede dopo una punizione non sfruttata dai viola sulla trequarti. L'estremo difensore spagnolo è attento e mette in fallo laterale anticipando l'attaccante inglese.
-
42'
E' la Viola adesso a fare la partita. I giocatori di Grosso, dopo la rete stupenda di Piccoli, hanno alzato il baricentro e il ritmo del possesso palla.
-
38'
GOL DI PICCOLI!
Super gol di Roberto Piccoli! L'attaccante viola raccoglie una parla vagante sulla trequarti e scaglia una botta violentissima all'angolino basso! Rete stupenda della punta della Fiorentina!
-
35'
La Fiorentina cerca di aumentare il ritmo e di gestire maggiormente il pallone. Il possesso palla è però sterile.
-
31'
Debole il colpo di testa di Doumbia, De Gea blocca facilmente il tiro centrale.
-
26'
Che spreco del Watford!
Fagioli va in difficoltà sul pressing alto degli avversari e perde un pallone pericolosissimo al limite dell'area. Per fortuna dei viola Maamma, praticamente davanti a De Gea, perde il passo e non riesce a concludere in porta.
-
23'
Prima conclusione della Fiorentina! Atta tenta di sorprendere Bachmann con un tiro da lontanissimo. La sua conclusione è però debole e centrale, nessun problema per il numero 1 del Watford.
-
17'
Prima timida azione offensiva dei viola. Brescianini corre palla al piede in transizione fino alla trequarti avversaria, ma, dopo un ottimo dribbling, sbaglia completamente il cambio di campo sprecando quanto di buono fatto prima.
-
14'
Traversa del Watford!
Gudmundsson perde palla nel tentativo di costruire l'azione dal basso. Marc Bola si ritrova il pallone fra i piedi al limite dell'area e scarica una gran botta in direzione di De Gea! Il pallone si infrange sul montante della porta!.
-
11'
Possesso palla ad appannaggio esclusivo dei padroni di casa. La Fiorentina rimane schiacciata nella propria metà campo.
-
7'
Occasione per Bove!
L'ex viola si inserisce alla perfezione e calcia al volo! De Gea è ancora bravo a mettere in corner.
-
5'
Azione personale del giovane Othmane Maamma, che arriva al tiro dal limite dell'area. De Gea è attento e mette in calcio d'angolo la conclusione rasoterra e angolata.
-
3'
E' il Watford a gestire il pallone in questi primi minuti di gioco. La Viola aspetta bassa e non lascia spazi agli avversari.
-
1'
Inizia la partita!
Comincia Watford-Fiorentina!