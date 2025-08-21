La Fiorentina va avanti spedita anche dopo l'espulsione di Kean e cala un gran tris nella gara di andata contro il Polissya
Polyssia-Fiorentina 0-3 (7' aut. Kudrik, 32' Gosens, 68' Gudmundsson)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri (86' Viti), Pongracic, Comuzzo; Gosens (75' Parisi), Sohm, Fagioli, Ndour (86' Fazzini), Dodô; Gudmundsson (69' Kean), Kean.
90'
Finisce la gara! Nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo la Fiorentina trova il terzo gol e vince 3-0 l'andata contro il Polissya.
90'
Saranno tre i minuti di recupero.
88'
Parata di De Gea!
Mischia in area viola con una conclusione di testa da parte del Polissya, parata in tuffo di De Gea che allontana il pallone smanacciandolo.
86'
Altri due cambi per la Fiorentina: escono Ndour e Ranieri ed esordiscono in maglia viola Fazzini e Viti.
84'
Per il Polissya escono anche Chobotenko e Sarapiyy, vanno in campo Joao Vialle e Beskorovainyi.
81'
Si presenta Pongracic in area del Polissya, ma invece di servire Dzeko calcia direttamente in curva.
78'
Prova ad autolanciarsi Parisi appena subentrato, poi gli prende il pallone dai piedi Kudryk. Nel frattempo cambio per gli ucraini, con Andriyevskiy che esce e Talles Costa che subentra.
72'
Cambi per la Fiorentina: escono Gosens e Sohm, vanno in campo Parisi e Sabiri, che debutta ufficialmente in maglia viola dopo due anni dal suo arrivo.
72'
Fiorentina che ora macina ancora più gioco, il Polissya ha rallentato il ritmo.
69'
Cambio nella Fiorentina: esce Gudmundsson, va in campo Dzeko.
68'
Gol di Gudmundsson!
GOOOL! Gudmundsson!!! Lancio di Ndour per il trequartista viola che si invola verso la porta e con un tiro in diagonale sigla il 3-0!
65'
Gudmunsson cerca il tiro in area ma viene chiuso da Chobotenko al momento della conclusione.
62'
Polissya che prova a combinare qualcosa in attacco ma pecca di precisione, Fiorentina che cerca di riprendere il pallino del gioco.
52'
Cambi per il Polissya: escono Kornrichuk e Filippov, vanno in campo Haiduchyk e Gonçalves.
56'
Uno due tra Gudmundsson e Gosens con quest'ultimo che va alla conclusione senza però centrare la porta.
56'
Ammonito Kornrichuk per fallo commesso su Dodô.
55'
Sombrero di Dodô su un avversario dopo uno scambio con Sohm, ma il terzino viola si allunga poi il pallone.
52'
Polissya che ora fa valere la superiorità numerica facendo girare di più il pallone, Fiorentina che resta guardinga.
49'
Rischia il cartellino giallo Sohm alzando la gamba su un avversario.
46'
Il secondo tempo inizia con la Fiorentina in dieci e nessun cambio da parte di entrambe le squadre.
47'
Finisce il primo tempo. La Fiorentina sta vincendo 2-0 contro il Polyssa; nel finale è stato espulso Kean per un fallo di reazione su un avversario.
46'
Va all'attacco il Polissya con Nazarenko, la sua conclusione indirizzata verso il secondo palo esce sul fondo.
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
44'
Espulso Kean, la Fiorentina resta in dieci
Sarapii tira i capelli a Kean che reagisce rifilandogli una gomitata: espulso l'attaccante viola che lascia i viola in dieci.
41'
Ci prova Kean di destro su possibile fuorigioco di Dodô, pallone che finisce alto.
38'
Fallo di Gosens su un avversario, è lui il primo ammonito della gara.
35'
Dodô crossa per Gudmundsson di testa manda alto il pallone, ma c'era fuorigioco.
32'
Segna Gosens!
GOOOL!!! GOSENS!!!! Kean crossa in area, spizza il pallone di testa Gudmundsson e il pallone arriva sui piedi di Gosens che lo spedisce sotto la traversa per il 2-0!
29'
Fiorentina che torna all'attacco con Fagioli che va al cross in area per Gudmundsson, il trequartista viola ci prova con il sinistro ma manda il pallone alto.
26'
Ancora Polissya all'attacco, il tiro di Nazarenko attraversa tutta l'area viola.
23'
Decisivo De Gea!
DE GEA!!!! CHE PARATA!!!! Filippov stacca di testa eludendo Pongracic e indirizza il pallone verso la porta, paratona del portiere viola che salva i suoi.
21'
Ancora al tiro il Polissya, stavolta con Nararenko con il pallone che finisce fuori.
20'
Si fa vedere il Polissya con il tiro di Kravchenko, pallone che finisce fuori.
19'
Squadre in fase di studio, con il Polissya che ora prova a rallentare il gioco dei viola.
16'
Pallone per Gudmundsson che prova un tiro in girata sbilenco, può far ripartire l'azione la squadra avversaria.
13'
Fiorentina che cerca di andare in attacco con Ndour, è attenta ora la difesa del Polissya che ferma i giocatori viola sulla linea di passaggio.
10'
Cerca di ricomporsi come può il Polissya, la Fiorentina mantiene il pallino del gioco.
7'
Autogol del Polissya!
Segna la Fiorentina! Kean evita un avversario e va a calciare verso la porta, devia il pallone finito sul palo in modo decisivo Kudrink poiché gli carambola addosso.
5'
Giro palla della Fiorentina per creare soluzioni offensive, gli avversari provano a compattarsi.
1'
Subito occasione per la Fiorentina!
Calcio d'angolo per i viola, stacca di testa Pongracic mandando il pallone fuori di poco.
1'
Inizia la gara a Presov! Forza viola!