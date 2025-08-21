​​
header logo

La Fiorentina va avanti spedita anche dopo l'espulsione di Kean e cala un gran tris nella gara di andata contro il Polissya

David Fabbri /

Polyssia-Fiorentina 0-3 (7' aut. Kudrik, 32' Gosens, 68' Gudmundsson)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri (86' Viti), Pongracic, Comuzzo; Gosens (75' Parisi), Sohm (75' Sohm), Fagioli, Ndour (86' Fazzini), Dodô; Gudmundsson (69' Kean), Kean. 
 

  • 90'
    Share Link

    Finisce la gara! Nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo la Fiorentina trova il terzo gol e vince 3-0 l'andata contro il Polissya.

  • 90'
    Share Link

    Saranno tre i minuti di recupero.

  • 88'
    shot_saved
    Share Link

    Parata di De Gea!

    Mischia in area viola con una conclusione di testa da parte del Polissya, parata in tuffo di De Gea che allontana il pallone smanacciandolo.

  • 86'
    substitution
    Share Link

    Altri due cambi per la Fiorentina: escono Ndour e Ranieri ed esordiscono in maglia viola Fazzini e Viti.

  • 84'
    Share Link

    Per il Polissya escono anche Chobotenko e Sarapiyy, vanno in campo Joao Vialle e Beskorovainyi.

  • 81'
    Share Link

    Si presenta Pongracic in area del Polissya, ma invece di servire Dzeko calcia direttamente in curva.

  • 78'
    Share Link

    Prova ad autolanciarsi Parisi appena subentrato, poi gli prende il pallone dai piedi Kudryk. Nel frattempo cambio per gli ucraini, con Andriyevskiy che esce e Talles Costa che subentra.

  • 72'
    substitution
    Share Link

    Cambi per la Fiorentina: escono Gosens e Sohm, vanno in campo Parisi e Sabiri, che debutta ufficialmente in maglia viola dopo due anni dal suo arrivo.

  • 72'
    Share Link

    Fiorentina che ora macina ancora più gioco, il Polissya ha rallentato il ritmo.

  • 69'
    goal
    Share Link

    Cambio nella Fiorentina: esce Gudmundsson, va in campo Dzeko.

  • 68'
    goal
    Share Link

    Gol di Gudmundsson!

    GOOOL! Gudmundsson!!! Lancio di Ndour per il trequartista viola che si invola verso la porta e con un tiro in diagonale sigla il 3-0!

  • 65'
    Share Link

    Gudmunsson cerca il tiro in area ma viene chiuso da Chobotenko al momento della conclusione. 

  • 62'
    Share Link

    Polissya che prova a combinare qualcosa in attacco ma pecca di precisione, Fiorentina che cerca di riprendere il pallino del gioco.

  • 52'
    substitution
    Share Link

    Cambi per il Polissya: escono Kornrichuk e Filippov, vanno in campo Haiduchyk e Gonçalves.

  • 56'
    Share Link

    Uno due tra Gudmundsson e Gosens con quest'ultimo che va alla conclusione senza però centrare la porta.

  • 56'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Kornrichuk per fallo commesso su Dodô.

  • 55'
    Share Link

    Sombrero di Dodô su un avversario dopo uno scambio con Sohm, ma il terzino viola si allunga poi il pallone.

  • 52'
    Share Link

    Polissya che ora fa valere la superiorità numerica facendo girare di più il pallone, Fiorentina che resta guardinga.

  • 49'
    Share Link

    Rischia il cartellino giallo Sohm alzando la gamba su un avversario.

  • 46'
    Share Link

    Il secondo tempo inizia con la Fiorentina in dieci e nessun cambio da parte di entrambe le squadre.

  • 47'
    Share Link

    Finisce il primo tempo. La Fiorentina sta vincendo 2-0 contro il Polyssa; nel finale è stato espulso Kean per un fallo di reazione su un avversario.

  • 46'
    Share Link

    Va all'attacco il Polissya con Nazarenko, la sua conclusione indirizzata verso il secondo palo esce sul fondo.

  • 45'
    Share Link

    Ci saranno due minuti di recupero.

  • 44'
    red_card
    Share Link

    Espulso Kean, la Fiorentina resta in dieci

    Sarapii tira i capelli a Kean che reagisce rifilandogli una gomitata: espulso l'attaccante viola che lascia i viola in dieci.

  • 41'
    Share Link

    Ci prova Kean di destro su possibile fuorigioco di Dodô, pallone che finisce alto. 

  • 38'
    yellow_card
    Share Link

    Fallo di Gosens su un avversario, è lui il primo ammonito della gara.

  • 35'
    Share Link

    Dodô crossa per Gudmundsson di testa manda alto il pallone, ma c'era fuorigioco.

  • 32'
    goal
    Share Link

    Segna Gosens!

    GOOOL!!! GOSENS!!!! Kean crossa in area, spizza il pallone di testa Gudmundsson e il pallone arriva sui piedi di Gosens che lo spedisce sotto la traversa per il 2-0!

  • 29'
    Share Link

    Fiorentina che torna all'attacco con Fagioli che va al cross in area per Gudmundsson, il trequartista viola ci prova con il sinistro ma manda il pallone alto.

  • 26'
    Share Link

    Ancora Polissya all'attacco, il tiro di Nazarenko attraversa tutta l'area viola.

  • 23'
    shot_saved
    Share Link

    Decisivo De Gea!

    DE GEA!!!! CHE PARATA!!!! Filippov stacca di testa eludendo Pongracic e indirizza il pallone verso la porta, paratona del portiere viola che salva i suoi.

  • 21'
    Share Link

    Ancora al tiro il Polissya, stavolta con Nararenko con il pallone che finisce fuori.

  • 20'
    Share Link

    Si fa vedere il Polissya con il tiro di Kravchenko, pallone che finisce fuori.

  • 19'
    Share Link

    Squadre in fase di studio, con il Polissya che ora prova a rallentare il gioco dei viola.

  • 16'
    Share Link

    Pallone per Gudmundsson che prova un tiro in girata sbilenco, può far ripartire l'azione la squadra avversaria. 

  • 13'
    Share Link

    Fiorentina che cerca di andare in attacco con Ndour, è attenta ora la difesa del Polissya che ferma i giocatori viola sulla linea di passaggio.

  • 10'
    goal
    Share Link

    Cerca di ricomporsi come può il Polissya, la Fiorentina mantiene il pallino del gioco.

  • 7'
    goal
    Share Link

    Autogol del Polissya!

    Segna la Fiorentina! Kean evita un avversario e va a calciare verso la porta, devia il pallone finito sul palo in modo decisivo Kudrink poiché gli carambola addosso.

  • 5'
    Share Link

    Giro palla della Fiorentina per creare soluzioni offensive, gli avversari provano a compattarsi.

  • 1'
    Share Link

    Subito occasione per la Fiorentina!

    Calcio d'angolo per i viola, stacca di testa Pongracic mandando il pallone fuori di poco.

  • 1'
    Share Link

    Inizia la gara a Presov! Forza viola!

