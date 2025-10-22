​​

Mazzeo illude la Fiorentina ma l'esordio viola in Youth League è amarissimo: il Legia Varsavia travolge la squadra di Galloppa

Filippo Razzolini /
Mazzeo segna il momentaneo gol dello 0-1 viola
Mazzeo segna il momentaneo gol dello 0-1 viola

Filippo Razzolini /

Legia Varsavia-Fiorentina 4-1 (2' Mazzeo, 7' Mizera, 9' Pchelka, 19' Kovacik, 60' Kovacik)

Fiorentina (4-3-3): Dolfi; Turnone (46' Sturli), Sadotti (C), Bonanno, Evangelista (78' Colaciuri); Montenegro, Keita (90' Melai), Atzeni (61' Angiolini); Bertolini, Puzzoli (61' Maiorana), Mazzeo.

A disp.: Mazzi, Batignani, Masoni, Melani. All.: Daniele Galloppa.

Alle ore 12:00 la Fiorentina Primavera debutta in Youth League in casa del Legia Varsavia per cercare l'accesso alla fase successiva della competizione. Arbitra il turco Türkmen.

  • 96'
    substitution
    Finisce qui. Legia Varsavia che va sotto dopo poco più di un minuto ma poi rifila ben 4 gol alla Fiorentina, il portiere polacco Bienduga fa poi il resto evitando ai viola di Galloppa di accorciare le distanze. Il 5 novembre al Viola Park sarà impresa ardua per i ragazzi gigliati riuscire a ribaltare il confronto e avanzare nella Youth League 

  • 92'
    substitution
    Due cambi per il Legia: fuori Kovacik e dentro Wyganowski, fuori Pchelka e dentro Kniat

  • 90'
    5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Türkmen 

  • 90'
    substitution
    Entra il 2008 Melai, che debutta con la Fiorentina Primavera, fuori Keita 

  • 88'
    free_kick
    Azione personale di Sturli, steso da Mikanovich. Punizione interessante per la Fiorentina 

  • 84'
    yellow_card
    Ammonito Bertolini, che entra in ritardo su Mozie 

  • 83'
    Ennesima iniziativa individuale di Bertolini, che va al tiro spedendo fuori di poco 

  • 82'
    Legia ancora in avanti: colpo di testa fuori misura di Chojecki

  • 78'
    substitution
    La Fiorentina inserisce Colaciuri, fuori Evangelista 

  • 77'
    substitution
    Due cambi per il Legia: fuori Ruszkiewicz, dentro Przybylko. Dentro anche White, fuori Foks

  • 74'
    Non riesce la Fiorentina a segnare il 4-2, il tiro di Keita su tocco di Montenegro viene respinto da un difensore polacco, che ci mette la faccia e respinge 

  • 73'
    free_kick
    Leggerezza di Bienduga che riprende in mano il pallone senza poterlo fare, punizione a due per la Fiorentina a pochi passi dalla porta del Legia 

  • 70'
    yellow_card
    Kovacik commette fallo su Sturli e viene ammonito. Secondo giallo in casa Legia 

  • 67'
    Ottima chance per Bertolini, che però fallisce una grande occasione su un assist illuminante di Angiolini: conclude alto l'ala della Fiorentina 

  • 66'
    substitution
    Cambio nel Legia Varsavia, entra Chojecki, fuori Kosiorek

  • 65'
    Ci prova di testa Maiorana, pallone alto. Non riesce a trovare il 4-2 la Fiorentina 

  • 65'
    shot_saved
    Altra super parata di Bienduga, che copre benissimo il suo palo e salva ancora la porta polacca. Altro ottimo intervento del portiere di casa 

  • 64'
    free_kick
    Share Link

  • 63'
    shot_saved
    Grande lavoro di Bertolini, che serve Mazzeo, tiro parato alla grande da Bienduga, che evita il 4-2

  • 61'
    substitution
    La Fiorentina inserisce Maiorana e Angiolini, fuori Puzzoli e Atzeni

  • 60'
    goal
    Poker polacco

    GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Segna Kovacik, che fa doppietta col sinistro, Dolfi tocca ma non riesce a opporsi. 4-1

  • 55'
    free_kick
    Fiorentina che guadagna un piazzato con Atzeni, ma non riesce a pungere. Bienduga blocca la sfera e fa ripartire il Legia 

  • 54'
    Conclusione alta di Mizera, dopo una bella iniziativa di Bertolini in area Legia. Ribaltamento rapidissimo dei polacchi che sfiorano il poker col tiro alto del proprio attaccante 

  • 51'
    corner_kick
    Ottiene un corner il Legia, che decide poi di gestirlo corto con Kovacik. L'azione polacca si conclude però in un nulla di fatto 

  • 49'
    Riceve un colpo Bonanno, all'altezza del petto, rimanendo momentaneamente a terra. Il calciatore viola riesce però poi a proseguire la sfida senza problemi 

  • 46'
    substitution
    Cambio per la Fiorentina: esce Turnone ed entra Sturli, che debutta così in Primavera 

  • 46'
    whistle
    Inizia la ripresa

    Via al secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • 47'
    whistle
    Fine primo tempo. Fiorentina sotto 3-1 a Varsavia contro il Legia. Servirà un gran secondo tempo ai ragazzi di Galloppa per provare almeno ad accorciare le distanze in vista del ritorno al Viola Park 

  • 45'
    L'arbitro Türkmen assegna 2 minuti di recupero 

  • 41'
    Buon momento per la Fiorentina, viola che stanno provando a rientrare in gara. In questo caso l'azione si conclude con un tiro sul fondo di Montenegro, che sembrava essere stato deviato da un calciatore polacco: niente corner però per la Fiorentina 

  • 39'
    shot_saved
    Pericoloso Evangelista!

    Bell'azione viola, Evangelista impegna severamente il portiere Bienduga, dopo un bel duetto tra Bertolini ed Atzeni che aveva servito alla perfezione l'esterno viola 

  • 35'
    injury
    Atzeni ha accusato il pestone ricevuto, gioco che si ferma e staff medico viola in campo a prendersi cura del centrocampista classe 2007

  • 35'
    yellow_card
    Share Link

    Duro intervento del capitano polacco Kosiorek ai danni di Atzeni, un colpo che costa il giallo al difensore di casa 

  • 32'
    Share Link

    Prima ammonizione della gara: fallo tattico di Keita su Ruszkiewicz, ammonito il centrocampista viola 

  • 31'
    Sempre pericoloso da palla inattiva il Legia, Dolfi però stavolta riesce ad abbrancare il pallone in presa e far ripartire la Fiorentina 

  • 30'
    corner_kick
    Evangelista riesce a fermare una pericolosa avanzata polacca, ma deve concedere corner al Legia Varsavia 

  • 25'
    corner_kick
    Share Link

  • 25'
    free_kick
    Gran bel tunnel di Bertolini ai danni di Foks e ottima punizione guadagnata dall'ala viola 

  • 23'
    offside
    Lancio lungo a cercare e trovare Mazzeo, posizione di fuorigioco però per l'autore del gol del momentaneo vantaggio viola. Azione che sfuma per la Fiorentina 

  • 19'
    goal
    Tris polacco

    GOL DEL LEGIA. Segna di testa Kovacik, che firma il 3-1 sul corner di Mizera. Si fa dura per la Fiorentina adesso

  • 18'
    corner_kick
    Share Link

  • 16'
    La Fiorentina è ora un po' in difficoltà dopo l'uno-due ravvicinato del Legia. I viola stanno soffrendo la fisicità e l'ottimo palleggio della squadra polacca 

  • 14'
    injury
    Rimane a terra Edoardo Sadotti, gioco fermo e cure mediche in corso per il centrocampista viola. Il capitano viola ha ricevuto un colpo alla schiena ed ha abbandonato momentaneamente il campo 

  • 13'
    shot_saved
    Ottimo intervento di Dolfi sul mancino di Ruszkiewicz, ancora pericoloso il Legia. Gran parata del portiere viola 

  • 10'
    I padroni di casa hanno reagito al gol a freddo della Fiorentina, riuscendo a ribaltare la gara in pochi minuti. Viola costretti adesso a rincorrere 

  • 9'
    goal
    Share Link

    GOL DEL LEGIA VARSAVIA. La ribaltano i polacchi, col mancino da fuori area di Pchelka che finisce all'angolino superando Dolfi. 2-1

  • 7'
    goal
    Share Link

    GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Segna con un destro sotto la traversa di Mizera la formazione di casa, botta potente deviata da Dolfi ma che finisce in rete. 1-1

  • 3'
    shot_saved
    Share Link

  • 2'
    goal
    Mazzeo la sblocca subito!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna Mazzeo, che scarica un gran destro sotto la traversa sull'assist di Puzzoli, dopo un ottimo break a centrocampo di Atzeni, vantaggio viola! 0-1

  • 1'
    whistle
    Partiti!

    Via alla sfida, FORZA VIOLA! 

