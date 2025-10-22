Mazzeo illude la Fiorentina ma l'esordio viola in Youth League è amarissimo: il Legia Varsavia travolge la squadra di Galloppa
Legia Varsavia-Fiorentina 4-1 (2' Mazzeo, 7' Mizera, 9' Pchelka, 19' Kovacik, 60' Kovacik)
Fiorentina (4-3-3): Dolfi; Turnone (46' Sturli), Sadotti (C), Bonanno, Evangelista (78' Colaciuri); Montenegro, Keita (90' Melai), Atzeni (61' Angiolini); Bertolini, Puzzoli (61' Maiorana), Mazzeo.
A disp.: Mazzi, Batignani, Masoni, Melani. All.: Daniele Galloppa.
Alle ore 12:00 la Fiorentina Primavera debutta in Youth League in casa del Legia Varsavia per cercare l'accesso alla fase successiva della competizione. Arbitra il turco Türkmen.
-
96'
Finisce qui. Legia Varsavia che va sotto dopo poco più di un minuto ma poi rifila ben 4 gol alla Fiorentina, il portiere polacco Bienduga fa poi il resto evitando ai viola di Galloppa di accorciare le distanze. Il 5 novembre al Viola Park sarà impresa ardua per i ragazzi gigliati riuscire a ribaltare il confronto e avanzare nella Youth League
-
92'
Due cambi per il Legia: fuori Kovacik e dentro Wyganowski, fuori Pchelka e dentro Kniat
-
90'
5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Türkmen
-
90'
Entra il 2008 Melai, che debutta con la Fiorentina Primavera, fuori Keita
-
88'
Azione personale di Sturli, steso da Mikanovich. Punizione interessante per la Fiorentina
-
84'
Ammonito Bertolini, che entra in ritardo su Mozie
-
83'
Ennesima iniziativa individuale di Bertolini, che va al tiro spedendo fuori di poco
-
82'
Legia ancora in avanti: colpo di testa fuori misura di Chojecki
-
78'
La Fiorentina inserisce Colaciuri, fuori Evangelista
-
77'
Due cambi per il Legia: fuori Ruszkiewicz, dentro Przybylko. Dentro anche White, fuori Foks
-
74'
Non riesce la Fiorentina a segnare il 4-2, il tiro di Keita su tocco di Montenegro viene respinto da un difensore polacco, che ci mette la faccia e respinge
-
73'
Leggerezza di Bienduga che riprende in mano il pallone senza poterlo fare, punizione a due per la Fiorentina a pochi passi dalla porta del Legia
-
70'
Kovacik commette fallo su Sturli e viene ammonito. Secondo giallo in casa Legia
-
67'
Ottima chance per Bertolini, che però fallisce una grande occasione su un assist illuminante di Angiolini: conclude alto l'ala della Fiorentina
-
66'
Cambio nel Legia Varsavia, entra Chojecki, fuori Kosiorek
-
65'
Ci prova di testa Maiorana, pallone alto. Non riesce a trovare il 4-2 la Fiorentina
-
65'
Altra super parata di Bienduga, che copre benissimo il suo palo e salva ancora la porta polacca. Altro ottimo intervento del portiere di casa
-
64'
Ottiene una punizione invitante la Fiorentina, Angiolini sul punto di battuta
-
63'
Grande lavoro di Bertolini, che serve Mazzeo, tiro parato alla grande da Bienduga, che evita il 4-2
-
61'
La Fiorentina inserisce Maiorana e Angiolini, fuori Puzzoli e Atzeni
-
60'
Poker polacco
GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Segna Kovacik, che fa doppietta col sinistro, Dolfi tocca ma non riesce a opporsi. 4-1
-
55'
Fiorentina che guadagna un piazzato con Atzeni, ma non riesce a pungere. Bienduga blocca la sfera e fa ripartire il Legia
-
54'
Conclusione alta di Mizera, dopo una bella iniziativa di Bertolini in area Legia. Ribaltamento rapidissimo dei polacchi che sfiorano il poker col tiro alto del proprio attaccante
-
51'
Ottiene un corner il Legia, che decide poi di gestirlo corto con Kovacik. L'azione polacca si conclude però in un nulla di fatto
-
49'
Riceve un colpo Bonanno, all'altezza del petto, rimanendo momentaneamente a terra. Il calciatore viola riesce però poi a proseguire la sfida senza problemi
-
46'
Cambio per la Fiorentina: esce Turnone ed entra Sturli, che debutta così in Primavera
-
46'
Inizia la ripresa
Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!
-
47'
Fine primo tempo. Fiorentina sotto 3-1 a Varsavia contro il Legia. Servirà un gran secondo tempo ai ragazzi di Galloppa per provare almeno ad accorciare le distanze in vista del ritorno al Viola Park
-
45'
L'arbitro Türkmen assegna 2 minuti di recupero
-
41'
Buon momento per la Fiorentina, viola che stanno provando a rientrare in gara. In questo caso l'azione si conclude con un tiro sul fondo di Montenegro, che sembrava essere stato deviato da un calciatore polacco: niente corner però per la Fiorentina
-
39'
Pericoloso Evangelista!
Bell'azione viola, Evangelista impegna severamente il portiere Bienduga, dopo un bel duetto tra Bertolini ed Atzeni che aveva servito alla perfezione l'esterno viola
-
35'
Atzeni ha accusato il pestone ricevuto, gioco che si ferma e staff medico viola in campo a prendersi cura del centrocampista classe 2007
-
35'
Duro intervento del capitano polacco Kosiorek ai danni di Atzeni, un colpo che costa il giallo al difensore di casa
-
32'
Prima ammonizione della gara: fallo tattico di Keita su Ruszkiewicz, ammonito il centrocampista viola
-
31'
Sempre pericoloso da palla inattiva il Legia, Dolfi però stavolta riesce ad abbrancare il pallone in presa e far ripartire la Fiorentina
-
30'
Evangelista riesce a fermare una pericolosa avanzata polacca, ma deve concedere corner al Legia Varsavia
-
25'
Puzzoli non trova per un soffio Montenegro, poi Atzeni calcia da fuori e il suo tiro insidioso viene deviato in calcio d'angolo
-
25'
Gran bel tunnel di Bertolini ai danni di Foks e ottima punizione guadagnata dall'ala viola
-
23'
Lancio lungo a cercare e trovare Mazzeo, posizione di fuorigioco però per l'autore del gol del momentaneo vantaggio viola. Azione che sfuma per la Fiorentina
-
19'
Tris polacco
GOL DEL LEGIA. Segna di testa Kovacik, che firma il 3-1 sul corner di Mizera. Si fa dura per la Fiorentina adesso
-
18'
Kovacik al cross, Dolfi esce e smanaccia in corner. Premono ancora i polacchi
-
16'
La Fiorentina è ora un po' in difficoltà dopo l'uno-due ravvicinato del Legia. I viola stanno soffrendo la fisicità e l'ottimo palleggio della squadra polacca
-
14'
Rimane a terra Edoardo Sadotti, gioco fermo e cure mediche in corso per il centrocampista viola. Il capitano viola ha ricevuto un colpo alla schiena ed ha abbandonato momentaneamente il campo
-
13'
Ottimo intervento di Dolfi sul mancino di Ruszkiewicz, ancora pericoloso il Legia. Gran parata del portiere viola
-
10'
I padroni di casa hanno reagito al gol a freddo della Fiorentina, riuscendo a ribaltare la gara in pochi minuti. Viola costretti adesso a rincorrere
-
9'
Vantaggio del Legia
GOL DEL LEGIA VARSAVIA. La ribaltano i polacchi, col mancino da fuori area di Pchelka che finisce all'angolino superando Dolfi. 2-1
-
7'
Pari polacco
GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Segna con un destro sotto la traversa di Mizera la formazione di casa, botta potente deviata da Dolfi ma che finisce in rete. 1-1
-
3'
Pericolosa ancora la Fiorentina, Bertolini impegna sul primo palo il portiere polacco Bienduga, che respinge il tiro dell'ala viola
-
2'
Mazzeo la sblocca subito!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna Mazzeo, che scarica un gran destro sotto la traversa sull'assist di Puzzoli, dopo un ottimo break a centrocampo di Atzeni, vantaggio viola! 0-1
-
1'
Partiti!
Via alla sfida, FORZA VIOLA!