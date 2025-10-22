​​

header logo

LIVE

Youth League, Legia Varsavia-Fiorentina 2-1: La ribaltano i polacchi, segna Pchelka. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /

Legia Varsavia-Fiorentina 2-1 (2' Mazzeo, 7' Mizera, 9' Pchelka)

Fiorentina (4-3-3): Dolfi; Turnone, Sadotti (C), Bonanno, Evangelista; Montenegro, Keita, Atzeni; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo.

A disp.: Mazzi, Batignani, Colaciuri, Masoni, Sturli, Melani, Melai, Angiolini, Maiorana. All.: Daniele Galloppa.

Alle ore 12:00 la Fiorentina Primavera debutta in Youth League in casa del Legia Varsavia per cercare l'accesso alla fase successiva della competizione. Arbitra il turco Türkmen.

  • 16'
    Share Link

    La Fiorentina è ora un po' in difficoltà dopo l'uno-due ravvicinato del Legia. I viola stanno soffrendo la fisicità e l'ottimo palleggio della squadra polacca 

  • 14'
    injury
    Share Link

    Rimane a terra Edoardo Sadotti, gioco fermo e cure mediche in corso per il centrocampista viola. Il capitano viola ha ricevuto un colpo alla schiena ed ha abbandonato momentaneamente il campo 

  • 13'
    shot_saved
    Share Link

    Ottimo intervento di Dolfi sul mancino di Ruszkiewicz, ancora pericoloso il Legia. Gran parata del portiere viola 

  • 10'
    Share Link

    I padroni di casa hanno reagito al gol a freddo della Fiorentina, riuscendo a ribaltare la gara in pochi minuti. Viola costretti adesso a rincorrere 

  • 9'
    goal
    Share Link

    Vantaggio del Legia

    GOL DEL LEGIA VARSAVIA. La ribaltano i polacchi, col mancino da fuori area di Pchelka che finisce all'angolino superando Dolfi. 2-1

  • 7'
    goal
    Share Link

    Pari polacco

    GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Segna con un destro sotto la traversa di Mizera la formazione di casa, botta potente deviata da Dolfi ma che finisce in rete. 1-1

  • 3'
    shot_saved
    Share Link

    Pericolosa ancora la Fiorentina, Bertolini impegna sul primo palo il portiere polacco Bienduga, che respinge il tiro dell'ala viola 

  • 2'
    goal
    Share Link

    Mazzeo la sblocca subito!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna Mazzeo, che scarica un gran destro sotto la traversa sull'assist di Puzzoli, dopo un ottimo break a centrocampo di Atzeni, vantaggio viola! 0-1

  • 1'
    whistle
    Share Link

    Partiti!

    Via alla sfida, FORZA VIOLA! 

💬 Commenti