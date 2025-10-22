Youth League, Legia Varsavia-Fiorentina 2-1: La ribaltano i polacchi, segna Pchelka. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Legia Varsavia-Fiorentina 2-1 (2' Mazzeo, 7' Mizera, 9' Pchelka)
Fiorentina (4-3-3): Dolfi; Turnone, Sadotti (C), Bonanno, Evangelista; Montenegro, Keita, Atzeni; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo.
A disp.: Mazzi, Batignani, Colaciuri, Masoni, Sturli, Melani, Melai, Angiolini, Maiorana. All.: Daniele Galloppa.
Alle ore 12:00 la Fiorentina Primavera debutta in Youth League in casa del Legia Varsavia per cercare l'accesso alla fase successiva della competizione. Arbitra il turco Türkmen.
16'
La Fiorentina è ora un po' in difficoltà dopo l'uno-due ravvicinato del Legia. I viola stanno soffrendo la fisicità e l'ottimo palleggio della squadra polacca
14'
Rimane a terra Edoardo Sadotti, gioco fermo e cure mediche in corso per il centrocampista viola. Il capitano viola ha ricevuto un colpo alla schiena ed ha abbandonato momentaneamente il campo
13'
Ottimo intervento di Dolfi sul mancino di Ruszkiewicz, ancora pericoloso il Legia. Gran parata del portiere viola
10'
I padroni di casa hanno reagito al gol a freddo della Fiorentina, riuscendo a ribaltare la gara in pochi minuti. Viola costretti adesso a rincorrere
9'
Vantaggio del Legia
GOL DEL LEGIA VARSAVIA. La ribaltano i polacchi, col mancino da fuori area di Pchelka che finisce all'angolino superando Dolfi. 2-1
7'
Pari polacco
GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Segna con un destro sotto la traversa di Mizera la formazione di casa, botta potente deviata da Dolfi ma che finisce in rete. 1-1
3'
Pericolosa ancora la Fiorentina, Bertolini impegna sul primo palo il portiere polacco Bienduga, che respinge il tiro dell'ala viola
2'
Mazzeo la sblocca subito!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna Mazzeo, che scarica un gran destro sotto la traversa sull'assist di Puzzoli, dopo un ottimo break a centrocampo di Atzeni, vantaggio viola! 0-1
1'
Partiti!
Via alla sfida, FORZA VIOLA!