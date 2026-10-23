Novità tra i pali per l'Inter. Esordio in maglia nerazzurra per un esperto portiere italiano
Dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, Chivu prepara alcune novità per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica a San Siro.
Novità in porta
Tra le novità attese potrebbe esserci la titolarità di Ivan Provedel. Il portiere ex Lazio sarebbe infatti destinato a partire titolare contro i viola, facendo così il proprio debutto con la maglia nerazzurra.
Debutto a San Siro
Per Provedel si tratta di un'occasione importante per ritrovare il ritmo partita e, soprattutto, per mettere il dubbio nel tecnico Chivu riguardo le gerarchie della porta dell'Inter. La Fiorentina potrebbe così trovarsi di fronte un portiere desideroso di mettersi in mostra, in una sfida delicatissima per i viola. Lo scrive Tuttosport.
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