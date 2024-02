I numeri incoronano Terracciano, ma la Fiorentina sta vanificando anche la miglior stagione del suo portiere

Spesso si è parlato della situazione portieri in casa Fiorentina, con riferimento in particolare a Pietro Terracciano. Titolare indiscutibile anche quest'anno, anche perché in fondo l'acquisto di Christensen non ha mai avuto le stimmate dell'investimento. Da dire che il danese si è ben comportato nelle sue ultime apparizioni, dimostrando una crescita progressiva che non esclude un suo impiego da numero uno l'anno prossimo. La speranza è che torni presto dall'infortunio e possa mettersi in mostra in altre occasioni da qui a fine stagione, in Coppa Italia e Conference League.

Una stagione super

Tornando a Terracciano, quella attuale è probabilmente la miglior stagione da quando veste la maglia viola. Merito sicuramente del lavoro con Savorani, fatto sta che Pietro ci ha abituato a compiere splendidi interventi praticamente ad ogni partita. Poi, certo, ne ha subiti di gol non irresistibili, ma non si può pensare che un normalissimo portiere diventi improvvisamente Maignan. La Fiorentina si può, anzi si deve tenere stretta le prestazioni che il suo portiere sta offrendo dall'inizio del campionato, senza le quali probabilmente i punti in classifica sarebbero ancora meno.

Il migliore in Serie A

Lo dicono anche i freddi numeri: secondo un'indagine di Sport Mediaset, che ogni weekend analizza le migliori parate dei portieri di Serie A dando loro un punteggio e componendo una classifica generale, Terracciano è al primo posto per numero di parate importanti. In altre parole, quello della Fiorentina è l'estremo difensore che ha compiuto più interventi degni di una menzione particolare nel nostro campionato. Un dato che deve far sorridere, ma anche riflettere: durante la gestione Italiano forse mai come quest'anno la Fiorentina ha subito così tanti tiri in porta in ogni partita, il che alla fine condiziona negativamente i risultati anche se hai un portiere che sta sovraperformando.