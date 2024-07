La Fiorentina ha messo gli occhi su un giovanissimo attaccante del Maiorca, ma è in buona compagnia

Fresco di convocazione con l'Argentina U20, l'appena diciottenne Alex Woiski ha attirato l'attenzione di diversi club in Europa ma no solo. Attaccante centrale del Maiorca U19, argentino ma con anche il passaporto spagnolo, ha fatto molto bene nell'ultima stagione e il suo contratto è in scadenza nel 2025.

Il club isolano sembra avere qualche difficoltà nella trattativa per il rinnovo del talentino, sul quale hanno messo gli occhi Barcellona, Inter, Palmeiras, Flamengo e Fiorentina.

Secondo quanto riporta il portale argentino Olé, il Maiorca sarebbe disposto a lasciarlo partire solo tramite il pagamento della clausola rescissoria presente nell'attuale contratto da 700mila euro.