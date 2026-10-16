Giovanni Simeone: "Comuzzo sembra esperto anche se è giovanissimo. Ha annullato Mastantuono a Firenze"

Giovanni Simeone, ex giocatore della Fiorentina e oggi in forze al Torino, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport: tra i temi toccati anche quello dei compagni che si sono uniti ai granata in questa stagione, fra cui Comuzzo, in prestito dalla Fiorentina.

Gli elogi del Cholito

“Sono contento di essere in un posto in cui c’è un progetto con giovani italiani che hanno bisogno di crescere e di tempo. In diversi mi hanno colpito, ma se devo dirne uno, quello che mi ha fatto più impressione è Comuzzo”.

Contro la Fiorentina

"Pietro sembra esperto ma è giovanissimo, ha ancora tanta strada da fare. Prendiamo la partita proprio contro la Fiorentina: è stato bravissimo ad annullare uno come Mastantuono. Mi ha colpito molto”