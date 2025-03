Il commento a Dazn arriva anche da parte di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina:

"Oggi non c'è stato solo il secondo tempo, ma tutta la partita. Abbiamo affrontato una squadra come il Napoli, molto forte, con un grande pubblico, hanno grandissime individualità. Noi siamo venuti qui con grande coraggio e personalità, mi è piaciuta tantissimo la squadra, anche nel secondo tempo. Ma anche nel primo dove siamo andati sotto ma c’eravamo e poi abbiamo avuto grande coraggio, personalità, grande qualità di gioco. Abbiamo messo in difficoltà una squadra fortissima. Noi siamo questi, stiamo crescendo, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra e giovedì abbiamo una finale. Questa gara ci deve dare entusiasmo.

Fagioli? Sta crescendo di giorno in giorno e sono felice perché per me è un campione, ha grandi qualità, grande tecnica, ci sta alzando il livello della squadra. Nel secondo tempo siamo andati più aggressivi in avanti, abbiamo messo anche Beltran che è una mezzala-trequartista. E’ una partita che ci deve dare autostima, non mi piace essere positivo dopo una sconfitta. Hanno dato davvero tutto, tutti.

Gudmundsson? Albert ci è mancato tanto in questa stagione, ha avuto qualche infortunio, ci dà imprevedibilità, gol, lo stiamo recuperando. Oggi ha fatto una grandissima partita e siamo felici di ritrovarlo. Dobbiamo ancora recuperare Folorunsho, Colpani e Adli, io ho bisogno di tutti. Ora abbiamo una finale giovedì e poi tante partite contro squadre forti. Vogliamo chiudere in crescendo questo campionato.

La difesa? Abbiamo accettato i duelli, Pablo Marì ha tenuto bene Lukaku. Era un rischio calcolato. Comuzzo e Ranieri sono usciti per crampi e un po’ di stanchezza ma nessun infortunio. Giovedì abbiamo una finale per cui vogliamo passare il turno".