Squadra in campo per l'allenamento a porte aperte: squadra quasi al completo, Kayode a parte

Pochi minuti fa la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in vista della delicata sfida di domenica sera contro la Juventus. Dopo aver concesso un giorno di riposo dopo la sconfitta di lunedì contro la Lazio, il tecnico e la società gigliata, proprio in vista della partita contro i Bianconeri, per caricare l’ambiente hanno scelto quest’oggi di svolgere un allenamento a porte aperte all’interno del Viola Park

Davanti a circa 2000 tifosi, presenti sulle tribune dello Stadio Curva Fiesole, la squadra viola ha iniziato l’allenamento attorno alle ore 15: una sessione per riprendere il feeling con il campo dopo l’amara sconfitta contro la Lazio, e per raccogliere tutto l’affetto e l’incitamento dei tanti tifosi presenti.

Per quanto riguarda la squadra, Italiano ha ormai pienamente recuperato Mina pur essendo costretto alle solite defezioni. Non sono scesi in campo i due lungodegenti Castrovilli e Dodo, che probabilmente hanno continuato il loro percorso di recupero in palestra, e Kayode: il terzino destro classe 2004, alle prese con un problema alla caviglia, è comunque in campo ma si allena a parte.