Primavera, Torino-Fiorentina 1-1: Zaia pareggia. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Torino-Fiorentina 1-1 (19' Braschi, 93' Zaia)

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani, Kospo, Sadotti, Perrotti (59' Sturli); Montenegro, Deli (71' Bonanno); Bertolini (85' Kone), Angiolini (59' Atzeni), Mazzeo (71' Evangelista); Braschi.

A disp.: Dolfi, Batignani, Turnone, Conti, Maiorana, Diallo.

All.: Daniele Galloppa.

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo la vittoria casalinga della scorsa settimana contro il Lecce. I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Torino in trasferta per cercare il contro sorpasso al Parma e tornare in testa alla classifica del campionato Primavera 1. Fischio d’inizio della sfida alle ore 15.

La redazione di Fiorentinanews come ogni giornata ti terrà continuamente aggiornato con la sua diretta testuale

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.