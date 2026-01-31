Primavera, Torino-Fiorentina 1-1: Zaia pareggia. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Torino-Fiorentina 1-1 (19' Braschi, 93' Zaia)
Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani, Kospo, Sadotti, Perrotti (59' Sturli); Montenegro, Deli (71' Bonanno); Bertolini (85' Kone), Angiolini (59' Atzeni), Mazzeo (71' Evangelista); Braschi.
A disp.: Dolfi, Batignani, Turnone, Conti, Maiorana, Diallo.
All.: Daniele Galloppa.
93'
Zaia si toglie la maglia nell'esultanza e viene ammonito
93'
Pari granata
GOL DEL TORINO. Non molla il Torino, anche se in modo confusionario i granata spingono e ottengono un corner. Dalla mischia scaturisce il gol di Zaia, che si accentra dribblando come bere un bicchier d'acqua Evangelista sulla riga di fondo e calcia col sinistro da posizione defilata battendo Fei sul primo palo. 1-1
90'
L'arbitro assegna 5 minuti di recupero
88'
Battuta insidiosa del magiaro Kugyela col sinistro a rientrare, il Torino ottiene un calcio d'angolo
87'
Bonanno stende Conzato, punizione pericolosa per il Torino
85'
Dentro Kone, fuori Bertolini, cambio per la Fiorentina
84'
Si accentra e va al tiro Braschi, ma la conclusione del bomber viola è scarica, parata facile per Cereser
82'
Ora si aprono spazi in ripartenza per la Fiorentina, esce lontanissimo dai pali Cereser ma Zaia è velocissimo ad anticipare Trapani che stava per arrivare sul pallone potendolo depositare nella porta granata sguarnita
81'
Attacca il Torino e guadagna un calcio d'angolo, dal quale però scaturisce un nulla di fatto
78'
Conclusione piuttosto fiacca da fuori di Evangelista, para Cereser
78'
Fuori Pellini per infortunio nel Toro: entra il polacco Brzyski. Finisce così i cambi l'allenatore granata Baldini
77'
Espulsione per il secondo di Galloppa, Luca Antonelli, che viene allontanato per proteste
76'
Traversa di Atzeni!
Pericoloso per la terza volta Atzeni, che penetra nell'area di rigore e scaglia il sinistro: traversa piena
75'
Ottiene un corner il Torino, che fa salire tanti calciatori nell'area di rigore della Fiorentina. Battuta di Conzato e ottima uscita di Fei che col pugno allontana la sfera
73'
Si ritaglia lo spazio per il tiro Kugyela, che però non impensierisce Fei. Parata facile del portiere viola
71'
Per la Fiorentina entrano Bonanno ed Evangelista: fuori Deli e Mazzeo
71'
Ammonito Braschi per una trattenuta a centrocampo
67'
Super occasione per Atzeni!
Atzeni si costruisce un'opportunità enorme accentrandosi dalla sinistra, la sua conclusione dal dischetto del rigore viene respinta col piede da Cereser. Enorme chance per il raddoppio fallita dalla Fiorentina
65'
Eccolo il primo squillo viola: Atzeni si mette in proprio e va al tiro, Cereser para in due tempi
64'
È calata la Fiorentina, che sta commettendo vari errori tecnici. Torino che prova a spingere, ma finora senza precisione in questa ripresa
60'
Il Torino inserisce il francese Carvalho, fuori il ghanese Acquah, che deve abbandonare il campo per infortunio
59'
Due cambi per la Fiorentina: dentro Atzeni e Sturli, fuori Perrotti e Angiolini
57'
Traiettoria insidiosa messa in mezzo dal belga Olinga, difesa viola che però si salva bene, evitando anche il corner
56'
Punizione pericolosa per il Torino adesso, sul pallone per i granata vanno due calciatori, Olinga e Kugyela
56'
Ammonito Kospo, che si fa beffare malamente, venendo poi costretto a stendere l'ungherese Kugyela
54'
Rischia tantissimo la Fiorentina a causa di un malinteso tra Bertolini e Perrotti, il Torino però non ne approfitta e il cross di Zeppieri finisce tra le braccia di Fei
51'
Vicinissimo alla doppietta Braschi
Bertolini innesca Braschi che salta l'uomo sul controllo e spara un gran sinistro: sfera alta di pochissimo
49'
Accelerazione e cross di Perrotti che chiama all'uscita bassa Cereser, che respinge e allontana il pallone
46'
Via alla ripresa!
Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!
46'
Tre cambi per il Torino all'intervallo: fuori Ferraris, Sandrucci e Luongo, dentro Falasca, Olinga e Conzato
46'
Fine primo tempo
Finisce la prima frazione di gioco, Fiorentina avanti 1-0 in casa del Torino grazie alla rete di Riccardo Braschi
43'
Torino pericolosissimo col moldavo Tonica che sotto misura spara fortissimo un pallone vagante in area viola ma spedisce alto di poco
43'
Carrascosa vince il duello fisico con Braschi e scaglia il sinistro, respinge Fei, poi Zeppieri ottiene un corner
42'
Punizione tagliata di Sandrucci col mancino a rientrare e ancora Fei è attento a respingere: spazza via tutto poi la difesa della Fiorentina
42'
Perrotti stende Sandrucci e il Torino ottiene un piazzato molto invitante, quasi al limite dell'area della Fiorentina
39'
Grande intervento di Fei
Altra ottima parata di Fei, che mura il destro potente di Sandrucci deviando in corner
37'
Lunghissimo lancio a far viaggiare Pellini che però viene letto benissimo da Fei: il portiere viola esce e spazza via coi piedi in modo molto tempestivo
36'
Bertolini punta l'uomo e poi serve Sadotti, serie di finte del centrale gigliato che poi calcia in porta col destro, tiro insidioso che viene respinto in calcio d'angolo
34'
Iniziativa di Zeppieri che si apre un varco e va al tiro: ottima respinta di Fei, che salva la porta della Fiorentina
31'
Gigantesca opportunità per Bertolini
Deli apre ancora a sinistra, stavolta per Bertolini, che accelera e salta secco Zaia, poi il 7 viola prova il tiro col destro ma non è preciso, e sulla traiettoria non riescono ad intervenire né Mazzeo né Angiolini
29'
Ancora molto bene la Fiorentina in ripartenza, Deli apre per Mazzeo che irretisce Zaia ma conclude male, permettendo a Cereser di parare in due tempi
28'
Pressing forte della Fiorentina che induce all'errore al rinvio Cereser, riconquista viola e Mazzeo può infilarsi nell'area di rigore granata, venendo però chiuso da Zaia in maniera dura ma corretta
25'
Concede un po' ingenuamente una punizione pericolosa al Torino Montenegro, che commette un fallo evitabile
20'
Quello appena segnato è il 12esimo gol in campionato per Braschi, che sta evidenziando una crescita notevole gara dopo gara
19'
Braschi torna e segna!
GOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna ancora bomber Braschi, che si gira e conclude da punta vera sull'assist di Deli in area di rigore, sugli sviluppi del corner. 0-1!
19'
Si accende Bertolini, innescato splendidamente da Mazzeo, l'ala viola punta Moreno Carrascosa e poi effettua un tirocross, respinge Cereser, poi la difesa granata libera in corner
14'
Scivolone di Kospo che libera la strada all'ungherese Kugyela, l'attaccante del Torino incrocia però malissimo col sinistro, sparando fuori in modo molto impreciso
13'
Ancora Mazzeo, ancora pericoloso: conclusione mancina in diagonale che non centra la porta, dopo un'ottima azione gigliata
11'
Gran manovra viola che innesca Mazzeo a sinistra, l'ala gigliata si accentra e trova spazio per calciare col destro ma lo fa troppo debolmente e centrale, Cereser in due tempi fa suo il pallone
9'
Il ghanese Acquah fa valere i muscoli e strappa palla a Trapani, apertura per Sandrucci che serve l'accorrente Zaia, cross pericoloso dalla destra ma puntuale la chiusura di Sadotti, che spazza via
4'
Fiorentina che ha iniziato a ritmo molto alto e prova a giocare come di consueto dal basso. Campo inzuppato d'acqua che influenza molto la gara e grande pressing del Torino in questo avvio di partita
2'
Riesce bene lo schema da calcio d'angolo della Fiorentina ma la conclusione viola viene murata dalla difesa del Torino
Fiorentina subito pericolosissima: Angiolini sfrutta un cross al centro di Bertolini che viene sporcato da un difensore per andare al tiro, palla deviata in corner
Inizia la sfida!
Via alla sfida, FORZA VIOLA!