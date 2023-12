E se la Fiorentina diventa un 'problema' per la Supercoppa: "Club viola troppo poco conosciuto in Arabia"

Tra le varie degenerazioni del calcio moderno c'è sicuramente lo spostamento, tutto economico naturalmente, del nuovo format della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Caso e meriti hanno voluto che alla prima edizione della final four parteciperanno 4 club non proprio nelle grazie degli arabi. O meglio, come riporta il Corriere della Sera, due di essi non lo sono: Lazio e Fiorentina.

Mentre Inter e Napoli hanno il loro appeal, il club capitolino e quello viola sono considerate outsider poco conosciute a livello internazionale. Per questo gli sceicchi stanno storcendo il naso e avevano cercato prima di spostare il mini torneo a febbraio e poi la sede da Gedda a Riad.