I problemi di Barak vanno oltre l'infezione virale: allenamenti ancora molto blandi per il centrocampista della Fiorentina. La situazione

Quella del centrocampista della Fiorentina Antonin Barak è una situazione tutt'altro che semplice. Il club viola, a ridosso del ritiro al Viola Park, ha rilasciato un comunicato nel quale ha affermato un'infezione virale rimediata dal ceco durante le sue vacanze. I problemi del numero 72 gigliato, tuttavia, vanno oltre queste complicazioni.

Barak ha ripreso ad allenarsi piano piano, ma ancora separatamente. Il centrocampista non è con il gruppo squadra: come raccolto da Fiorentinanews.com, si allena individualmente e a ritmi molto blandi, a causa dei problemi che sta riscontrando. Potrebbero, quindi, allungarsi ulteriormente i tempi di recupero, per rivederlo al 100% a disposizione di Vincenzo Italiano.