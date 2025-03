Primavera, Empoli-Fiorentina 1-0 Sbaglia Vannucchi, vantaggio empolese. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Empoli-Fiorentina 1-0 (71' Gravelo)

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Kouadio (63' Trapani), Baroncelli, Elia, Scuderi (72' Balbo); Gudelevicius (86' Keita), Harder; Mazzeo (63' Puzzoli), Rubino, Presta (72' Bertolini); Caprini.

A disp.: Leonardelli, Sadotti, Romani, Deli Lamouliatte, Ievoli.

All.: Daniele Galloppa

Con trend piuttosto simile alla prima squadra, anche la Primavera di Galloppa è incappata in un mini ciclo nero da tre sconfitte, dopo un filotto da otto vittorie. La Fiorentina è reduce dal 2-4 interno contro la Juve e oggi ad Empoli ha assoluto bisogno di ritrovare punti per non perdere il passo di Roma, Inter e Sassuolo.

Appuntamento alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.