Oggi Juan Cuadrado è atterrato all'aeroporto di Firenze per cominciare una nuova avventura: l'ex Fiorentina giocherà nel Pisa. Ecco le sue parole, riportate da Sky Sport: “Sono contento per questa grande sfida, sono molto emozionato di continuare la mia carriera in quella che è praticamente la mia seconda casa. Avendo il sogno magari di lottare per un posto al mondiale, con questo grande progetto, e avendo la possibilità di giocare un po’ di più, di riposare bene in settimana per arrivare bene alle partite, ho pensato molto questo e alla fine mi hanno convinto Corrado e l’allenatore e subito ho detto sì”.

E aggiunge: “Ho già parlato con Gilardino, ora lo farò sicuramente di persona e sarà bellissimo. Mi sento molto bene, mi sento ancora con molta forza. Credo che se sono al massimo, al 100% posso ancora dare tanto alla squadra. Un messaggio ai tifosi? Un abbraccio a tutti, sono molto contento di essere qui e spero di vederli tutti presto”.