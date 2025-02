Ferrari: "Stadio? Stiamo rivedendo il progetto con la giunta, ma per il Centenario della Fiorentina nel 2026 probabilmente non sarà pronto"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, presente ad un convegno sulle infrastrutture sportive, ha commentato lo stato dei lavori del Franchi e qualche retroscena sull'argomento. Di seguito le sue parole.

“Per quanto riguarda lo stadio, ci siamo ritrovati in una situazione paradossale: la giunta precedente ha deciso di iniziare i lavori di ristrutturazione dello stadio con i soldi del PNRR, ma questi fondi non erano completi. La politica non può non aiutare certe situazioni, la Fiorentina è stata coinvolta in piccolissima parte nel progetto vincitore del concorso: oggi, per fortuna, stiamo lavorando con la giunta per rivedere i passaggi che andavano fatti un anno e mezzo fa. Ci sono ancora miglioramenti da fare e siamo in contatto col Comune per trovare le modalità economiche necessarie per il progetto. Peccato che nel 2026 probabilmente non avremo lo stadio pronto per il nostro centenario”.