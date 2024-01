Primavera, Fiorentina-Frosinone 0-0 Gudelevicius gestisce malissimo una ghiotta occasione da gol. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Frosinone 0-0

FIORENTINA (1-3-5-2): Tognetti; Kouadio, Baroncelli, Romani; Fortini, Vitolo, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Sene, Padilla. All. Galloppa.

A disp.: Leonardelli, Cuomo, Sadotti, Maggini, Denes, Spaggiari, Ievoli, Mignani, Puzzoli, Rubino, Braschi. All. Daniele Galloppa

20' Tentativo da fuori area da parte di Harder che vedendo uno spazio per la conclusione prova a far partire il destro ma non centra la porta di Palmisani

15' Spinge a destra Bouabre che trova un varco interessante per mettere in apprensione la difesa viola ma il suo cross rasoterra è preda di Baroncelli che spazza via la sfera liberando la propria area di rigore

12' Si divora il vantaggio la Fiorentina, dopo che Palmisani aveva aspettato troppo prima di liberarsi del pallone: Gudelevicius gestisce malissimo il pallone a porta di fatto sguarnita indeciso se tirare o servire un compagno e finendo per perdere malamente palla

9' Altra iniziativa di Padilla che accelera a sinistra ed entra in area di rigore avversaria mettendo poi un cross basso in mezzo che però è troppo su Palmisani che fa suo il pallone

7' Bella giocata di Sene, il serbo Zaknic lo mette giù e ci sarà un piazzato allettante per la Fiorentina nei pressi dell'area del Frosinone

6' Buon recupero di Gudelevicius che può inserirsi in maniera pericolosa in area avversaria ma sbaglia poi misura e scelta nel pallone da mettere al centro e la difesa ospite si salva

3' Fa tutto da solo l'ecuadoriano Padilla che penetra nell'area di rigore frusinate per poi andare al tiro di punta col destro, pallone che però il portiere ospite Palmisani riesce a parare in due tempi

2' Va in gol il Frosinone, con Selvini che appoggia a porta sguarnita, ma il pallone era uscito sulla sgroppata di Bouabre a destra prima che l'italo-ivoriano mettesse al centro. Fiorentina comunque troppo disattenta in difesa nella circostanza

1' FORTINI! Pallone pericolosissimo di Padilla dalla sinistra, perfetto il taglio di Fortini ma l'esterno viola cicca completamente la deviazione volante mancando una grande chance

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Questo pomeriggio la Fiorentina di Galloppa torna protagonista al Viola Park. In occasione della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 2023/2024 i ragazzi della Primavera viola ospitano il fanalino di coda Frosinone, con l’obiettivo di confermare i progressi delle ultime settimane. Le sei vittorie nelle ultime otto uscite fanno della squadra di Galloppa una delle più in forma del momento, e per questo l’appuntamento di quest’oggi acquista un importanza unica: mettere ulteriori punti in cascina per evitare di ritrovarsi nelle zone calde della classifica.

Fischio d’inizio alle ore 15, con Fiorentinanews.com che seguirà da vicino il match raccontandovelo con la sua diretta testuale, con la descrizione delle azioni in tempo reale.