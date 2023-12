Il Manchester United, ancora orfano di Amrabat, perde contro il Nottingham Forrest. Nona sconfitta in Premier per i Red Devils

Non c'è pace per il Manchester United, che dopo essersi ripreso con la vittoria rocambolesca contro il Bournemouth per 3-2, cade in trasferta contro il Nottingham Forest con il risultato di 2-1. I Red Devils hanno dovuto fare ancora a meno di Sofyan Amrabat, alle prese con un guaio fisico. Il marocchino ha quindi saltato le ultime due partite prima di partire per la Coppa d'Africa con il suo Marocco.

Nona sconfitta in Premier per lo United, che si è aggrappato al gol di Rashford questa sera per agguantare il momentaneo pareggio dopo il vantaggio di Nico Dominguez. Ci ha poi pensato Gibbs-White a portare la gara sul 2-1 e a regalare tre punti al Nottingham. United settimo in classifica in attesa delle gare di Newcastle e Brighton inseguitrici. È sempre più crisi in casa United di ten Hag.