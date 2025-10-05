​​

Fiorentina-Roma 1-0, segna KEAN! Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Fiorentina Roma 1-0 (14' Kean)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.

  • 17'
    Roma che cerca di lanciare subito il pallone in attacco, De Gea con tutta calma va al rilancio.

  • 14'
    goal
    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOOOOL! KEAN!!!!! Lancio di Nicolussi Cavigllia, si scontrano tra loro Mancini e Celik, l'attaccante viola controlla il pallone e lo spedisce sotto la traversa per l'1-0 della Fiorentina!

  • 12'
    Soulè va al tiro-cross dalla trequarti, chiude la difesa viola.

  • 9'
    Scaramuccia tra Kean e Ndicka, l'arbitro va a placare gli animi dei due giocatori.

  • 6'
    yellow_card
    Roma che se la gioca a centrocampo per il momento con lanci lunghi per gli attaccanti, la Fiorentina prova invece a muovere il pallone sulla trequarti.

  • 3'
    Calcio di punizione conquistato da Gudmundsson con Cristante che viene ammonito, Mandragora va alla battuta sparando alto.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi'! Forza viola!

