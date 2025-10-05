​​

header logo
LIVE

Fiorentina-Roma 1-2, tocca a Dzeko e Comuzzo. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Redazione /

Redazione /

Fiorentina Roma 1-2 (14' Kean, 20' Soulè, 29' Cristante)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi, Fazzini (67' Ndour), Gosens; Gudmundsson (46' Piccoli), Kean.

  • 78'
    Share Link

    Problema fisico per Dodô, gioco fermo.

  • 75'
    substitution
    Share Link

    Cambi per la Fiorentina: escono Mandragora e Pablo Marì, vanno in campo Dzeko e Comuzzo.

  • 73'
    Share Link

    Traversa di Piccoli!

    Che occasione per la Fiorentina! Su lancio di De Gea Piccoli calcia di potenza centrando in pieno la traversa! Si tratta del secondo legno colpito in questa gara dai viola.

  • 70'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Pablo Marì per fallo commesso nel tentativo di anticipare Dybala.

  • 69'
    Share Link

    Calcio di punizione per la Fiorentina, va alla battuta Mandragora mettendo il pallone nel mezzo, non ci arriva per poco di testa Piccoli.

  • 69'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Wesley nella Roma.

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Cambio nella Roma: esce Tsimikas, va in campo Rensch.

  • 67'
    substitution
    Share Link

    Cambio nella Fiorentina: esce uno stremato Fazzini, va in campo Ndour per ricoprire il suo ruolo.

  • 64'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Tsimikas per fallo commesso su Dodô.

  • 61'
    Share Link

    Pallone scodellato in area della Roma, ma Kean commette fallo sul diretto marcatore. 

  • 58'
    substitution
    Share Link

    Cambi nella Roma: escono Baldanzi e Dobvyk, vanno in campo Dybala e Pellegrini. 

  • 57'
    Share Link

    Traversone di Dodô sul secondo palo, non ci arrivano né Piccoli nè Ranieri che si era appostato lì.

  • 56'
    Share Link

    Sugli sviluppi di calcio d'angolo va alla conclusione Dodô sparando il pallone altissimo.

  • 55'
    Share Link

    Fazzini apparecchia per Kean sulla trequarti, la conclusione dell'attaccante viola viene deviata.

  • 53'
    Share Link

    Duello sulla fascia tra Dodô e Tsimikas, con quest'ultimo che ha la meglio in fase di non possesso.

  • 49'
    Share Link

    La Fiorentina prova a reagire con Fazzini che ci prova con una conclusione di destro da fuori, para Svilar. 

  • 49'
    substitution
    Share Link

    Errore di Nicolussi Caviglia a centrocampo che regala il pallone a Konè, va poi al cross Wesley per Dovbyk che tenta di deviare in porta il pallone, para comodamente De Gea.

  • 46'
    substitution
    Share Link

    Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Gudmundsson, va in campo Piccoli.

  • 48'
    Share Link

    Finisce il primo tempo: al ‘Franchi’ sta vincendo la Roma per 2-1.

  • 45'
    Share Link

    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 43'
    Share Link

    Conclusione dalla distanza di Cristante, De Gea alza il pallone sopra la traversa.

  • 42'
    yellow_card
    Share Link

    Si fa ammonire anche Pioli per proteste. 

  • 41'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Gudmundsson per una sgambettata su Celik.

  • 38'
    Share Link

    Palo della Fiorentina!

    Grande azione sviluppata a centrocampo da Mandragora e Gudmundsson, con Fazzini che va a servire Kean, il quale va alla conclusione centrando in pieno il secondo palo.

  • 35'
    Share Link

    Roma in attacco con Wesley che crossa in area, non ci arriva per pochissimo Dobvyk. 

  • 32'
    Share Link

    Fiorentina sfilacciata in campo, con la Roma che sta guidando a dovere la manovra.

  • 29'
    goal
    Share Link

    Secondo gol della Roma

    Gol della Roma: calcio d'angolo battuto da Soulè, stacca di testa Cristante spedendo il pallone sul palo difeso da De Gea.

  • 26'
    Share Link

    Altra conclusione di Soulè, deviazione di Pablo Marì sulla sua conclusione.

  • 23'
    Share Link

    Roma che ora sta prendendo campo facendo arretrare la Fiorentina nella sua area. 

  • 20'
    goal
    Share Link

    Gol della Roma

    Gol della Roma. Sponda di Dobyk per Soulè che con un gran sinistro spedisce il pallone sul secondo palo per il pareggio dei giallorossi. 

  • 17'
    Share Link

    Roma che cerca di lanciare subito il pallone in attacco, De Gea con tutta calma va al rilancio.

  • 14'
    goal
    Share Link

    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOOOOL! KEAN!!!!! Lancio di Nicolussi Cavigllia, si scontrano tra loro Mancini e Celik, l'attaccante viola controlla il pallone e lo spedisce sotto la traversa per l'1-0 della Fiorentina!

  • 12'
    Share Link

    Soulè va al tiro-cross dalla trequarti, chiude la difesa viola.

  • 9'
    Share Link

    Scaramuccia tra Kean e Ndicka, l'arbitro va a placare gli animi dei due giocatori.

  • 6'
    yellow_card
    Share Link

    Roma che se la gioca a centrocampo per il momento con lanci lunghi per gli attaccanti, la Fiorentina prova invece a muovere il pallone sulla trequarti.

  • 3'
    Share Link

    Calcio di punizione conquistato da Gudmundsson con Cristante che viene ammonito, Mandragora va alla battuta sparando alto.

  • 1'
    Share Link

    Inizia la gara al ‘Franchi'! Forza viola!

💬 Commenti (123)