La Fiorentina si ferma al palo e si fa rimontare dalla Roma: altra sconfitta in campionato al 'Franchi'
Fiorentina Roma 1-2 (14' Kean, 20' Soulè, 29' Cristante)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari (75' Comuzzo), Ranieri; Dodô (80' Fortini), Mandragora (75' Dzeko), Nicolussi, Fazzini (67' Ndour), Gosens; Gudmundsson (46' Piccoli), Kean.
-
95'
Finisce la gara. La Fiorentina perde ancora in campionato al ‘Franchi’; vince la Roma in rimonta per 2-1, che colpisce due legni con Kean e Piccoli.
-
93'
La Fiorentina sta mettendo tanti cross in area, ma la difesa della Roma chiude su tutti.
-
90'
Assegnati cinque minuti di recupero.
-
88'
Sterzata di Dybala e conclusione verso la porta, para De Gea.
-
85'
Brutto fallo di Celik su Gosens, per l'arbitro non c'è niente.
-
82'
Che grande occasione sprecata da Gosens!
Azione della Fiorentina con Fortini che va al cross, non ci può arrivare Piccoli ma ci va Gosens che a due passi sul secondo palo spedisce il pallone alto.
-
80'
Doppio cambio per la Roma: escono Soulè e Wesley, tocca a Aynaoui e Ziolkowski.
-
80'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dodô, tocca a Fortini.
-
78'
Problema fisico per Dodô, gioco fermo.
-
75'
Cambi per la Fiorentina: escono Mandragora e Pablo Marì, vanno in campo Dzeko e Comuzzo.
-
73'
Traversa di Piccoli!
Che occasione per la Fiorentina! Su lancio di De Gea Piccoli calcia di potenza centrando in pieno la traversa! Si tratta del secondo legno colpito in questa gara dai viola.
-
70'
Ammonito Pablo Marì per fallo commesso nel tentativo di anticipare Dybala.
-
69'
Calcio di punizione per la Fiorentina, va alla battuta Mandragora mettendo il pallone nel mezzo, non ci arriva per poco di testa Piccoli.
-
69'
Ammonito Wesley nella Roma.
-
68'
Cambio nella Roma: esce Tsimikas, va in campo Rensch.
-
67'
Cambio nella Fiorentina: esce uno stremato Fazzini, va in campo Ndour per ricoprire il suo ruolo.
-
64'
Ammonito Tsimikas per fallo commesso su Dodô.
-
61'
Pallone scodellato in area della Roma, ma Kean commette fallo sul diretto marcatore.
-
58'
Cambi nella Roma: escono Baldanzi e Dobvyk, vanno in campo Dybala e Pellegrini.
-
57'
Traversone di Dodô sul secondo palo, non ci arrivano né Piccoli nè Ranieri che si era appostato lì.
-
56'
Sugli sviluppi di calcio d'angolo va alla conclusione Dodô sparando il pallone altissimo.
-
55'
Fazzini apparecchia per Kean sulla trequarti, la conclusione dell'attaccante viola viene deviata.
-
53'
Duello sulla fascia tra Dodô e Tsimikas, con quest'ultimo che ha la meglio in fase di non possesso.
-
49'
La Fiorentina prova a reagire con Fazzini che ci prova con una conclusione di destro da fuori, para Svilar.
-
49'
Errore di Nicolussi Caviglia a centrocampo che regala il pallone a Konè, va poi al cross Wesley per Dovbyk che tenta di deviare in porta il pallone, para comodamente De Gea.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Gudmundsson, va in campo Piccoli.
-
48'
Finisce il primo tempo: al ‘Franchi’ sta vincendo la Roma per 2-1.
-
45'
Ci saranno tre minuti di recupero.
-
43'
Conclusione dalla distanza di Cristante, De Gea alza il pallone sopra la traversa.
-
42'
Si fa ammonire anche Pioli per proteste.
-
41'
Ammonito Gudmundsson per una sgambettata su Celik.
-
38'
Palo della Fiorentina!
Grande azione sviluppata a centrocampo da Mandragora e Gudmundsson, con Fazzini che va a servire Kean, il quale va alla conclusione centrando in pieno il secondo palo.
-
35'
Roma in attacco con Wesley che crossa in area, non ci arriva per pochissimo Dobvyk.
-
32'
Fiorentina sfilacciata in campo, con la Roma che sta guidando a dovere la manovra.
-
29'
Secondo gol della Roma
Gol della Roma: calcio d'angolo battuto da Soulè, stacca di testa Cristante spedendo il pallone sul palo difeso da De Gea.
-
26'
Altra conclusione di Soulè, deviazione di Pablo Marì sulla sua conclusione.
-
23'
Roma che ora sta prendendo campo facendo arretrare la Fiorentina nella sua area.
-
20'
Gol della Roma
Gol della Roma. Sponda di Dobyk per Soulè che con un gran sinistro spedisce il pallone sul secondo palo per il pareggio dei giallorossi.
-
17'
Roma che cerca di lanciare subito il pallone in attacco, De Gea con tutta calma va al rilancio.
-
14'
GOL DELLA FIORENTINA!
GOOOOOOL! KEAN!!!!! Lancio di Nicolussi Cavigllia, si scontrano tra loro Mancini e Celik, l'attaccante viola controlla il pallone e lo spedisce sotto la traversa per l'1-0 della Fiorentina!
-
12'
Soulè va al tiro-cross dalla trequarti, chiude la difesa viola.
-
9'
Scaramuccia tra Kean e Ndicka, l'arbitro va a placare gli animi dei due giocatori.
-
6'
Roma che se la gioca a centrocampo per il momento con lanci lunghi per gli attaccanti, la Fiorentina prova invece a muovere il pallone sulla trequarti.
-
3'
Calcio di punizione conquistato da Gudmundsson con Cristante che viene ammonito, Mandragora va alla battuta sparando alto.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi'! Forza viola!