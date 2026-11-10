La Fiorentina mette gli occhi su un difensore tedesco che gioca in Inghilterra. Non ci sono solo i viola
Come riporta l'edizione tedesca di Sky Sport, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Phil Neumann, difensore centrale 29enne attualmente al Birmingham City.
Non solo Fiorentina
Su di lui non c'è solo la Fiorentina. Anche il Nottingham Forest avrebbe manifestato interesse per il calciatore. Da parte sua, la società viola vorrà capire nelle prossime settimane se ci sono i margini per portare avanti l'operazione.
Alternativa a destra
Il giocatore unisce esperienza, forza fisica e capacità di ricoprire più ruoli. Neumann, infatti, può giocare anche da terzino destro oltre che da centrale.
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