Lecce-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
La Fiorentina torna in campo questa sera nel posticipo della 33esima giornata di Serie A al Via del Mare contro i padroni di casa del Lecce. Una gara fondamentale in ottica salvezza: i viola per chiudere definitivamente il discorso, i giallorossi per tentare la rimonta.
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