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Lecce-Fiorentina 0-1, secondo tempo in corso: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Redazione /

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Lecce-Fiorentina 0-1 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens (10' Balbo); Fagioli, Ndour, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli. 

Reti: 29' Harrison.

  • 46'
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    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.

  • 49'
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    Finisce il primo tempo: la Fiorentina è avanti per 0-1 sul campo del Lecce grazie al bel gol di Harrison.

  • 48'
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    Azione del Lecce che parte da Falcone con Pierotti che arriva al cross lungo per Cheddira sul secondo palo, ma il centravanti dei padroni di casa non ci può arrivare.

  • 45'
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    Ci saranno quattro minuti di recupero.

  • 44'
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    Brividi per la Fiorentina!

    Scivola Fagioli e il pallone arriva a Ngom che va verso l'area viola e calcia, para De Gea!

  • 41'
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    Cross di Balbo e colpo di testa di Mandragora, para e fa suo il pallone Falcone.

  • 38'
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    Occasione cestinata da Piccoli!

    Bella azione della Fiorentina con Harrison che serve a Dodô il pallone per il cross in area destinato a Piccoli, ma il centravanti viola a porta spalancata con la punta del piede manda il pallone fuori!

  • 35'
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    Coulibaly prova a servire con il tacco volante Cheddira, ma quest'ultimo è in fuorigioco.

  • 32'
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    Punizione per il Lecce, pallone messo in area ma Tiago Gabriel commette fallo su Mandragora.

  • 29'
    goal
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    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOOOL! HARRISON!!! Mandragora serve il pallone all'esterno viola che da destra va al tiro indirizzato sul secondo palo per il suo bellissimo primo gol in Serie A! 1-0 per i viola!

  • 28'
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    Prima occasione per la Fiorentina!

    Harrison da destra serve Mandragora che dal limite dell'area va alla conclusione, para Falcone!

  • 25'
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    Lecce che va in area con Pierotti e poi reclama un calcio d'angolo, ma l'arbitro non glielo concede.

  • 22'
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    Crossa Ndour verso il secondo palo dell'acqua, ma non ci può arrivare Harrison.

  • 19'
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    Ancora Lecce all'attacco su un pallone regalato da Ranieri, con Ramadani che prova a servire Cheddira, il quale prova di tacco senza trovare la porta.

  • 16'
    substitution
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    Occasione per il Lecce

    Colpo di testa su calcio d'angolo di Cheddira, salva sulla riga Fagioli.

  • 13'
    substitution
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    Fiorentina che gioca molto lentamente, Lecce più vivace anche nella costruzione.

  • 10'
    shot_saved
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    Si ferma Gosens, problema muscolare per lui ed è costretto ad uscire: va in campo Balbo.

  • 9'
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    Lancio lungo per Piccoli, ma c'è fuorigioco.

  • 7'
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    Destro di Coulibaly in area, ma non trova lo specchio della porta.

  • 5'
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    Padroni di casa che provano a costruire in attacco, fanno muro i difesori viola.

  • 2'
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    Lecce che va subito al cross con Coulibaly, N'Dri non controlla però il pallone.

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Via del mare’! Forza viola!

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