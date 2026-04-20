Lecce-Fiorentina 0-1, secondo tempo in corso: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Lecce-Fiorentina 0-1
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens (10' Balbo); Fagioli, Ndour, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli.
Reti: 29' Harrison.
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46'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.
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49'
Finisce il primo tempo: la Fiorentina è avanti per 0-1 sul campo del Lecce grazie al bel gol di Harrison.
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48'
Azione del Lecce che parte da Falcone con Pierotti che arriva al cross lungo per Cheddira sul secondo palo, ma il centravanti dei padroni di casa non ci può arrivare.
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45'
Ci saranno quattro minuti di recupero.
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44'
Brividi per la Fiorentina!
Scivola Fagioli e il pallone arriva a Ngom che va verso l'area viola e calcia, para De Gea!
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41'
Cross di Balbo e colpo di testa di Mandragora, para e fa suo il pallone Falcone.
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38'
Occasione cestinata da Piccoli!
Bella azione della Fiorentina con Harrison che serve a Dodô il pallone per il cross in area destinato a Piccoli, ma il centravanti viola a porta spalancata con la punta del piede manda il pallone fuori!
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35'
Coulibaly prova a servire con il tacco volante Cheddira, ma quest'ultimo è in fuorigioco.
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32'
Punizione per il Lecce, pallone messo in area ma Tiago Gabriel commette fallo su Mandragora.
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29'
GOL DELLA FIORENTINA!
GOOOOOL! HARRISON!!! Mandragora serve il pallone all'esterno viola che da destra va al tiro indirizzato sul secondo palo per il suo bellissimo primo gol in Serie A! 1-0 per i viola!
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28'
Prima occasione per la Fiorentina!
Harrison da destra serve Mandragora che dal limite dell'area va alla conclusione, para Falcone!
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25'
Lecce che va in area con Pierotti e poi reclama un calcio d'angolo, ma l'arbitro non glielo concede.
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22'
Crossa Ndour verso il secondo palo dell'acqua, ma non ci può arrivare Harrison.
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19'
Ancora Lecce all'attacco su un pallone regalato da Ranieri, con Ramadani che prova a servire Cheddira, il quale prova di tacco senza trovare la porta.
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16'
Occasione per il Lecce
Colpo di testa su calcio d'angolo di Cheddira, salva sulla riga Fagioli.
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13'
Fiorentina che gioca molto lentamente, Lecce più vivace anche nella costruzione.
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10'
Si ferma Gosens, problema muscolare per lui ed è costretto ad uscire: va in campo Balbo.
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9'
Lancio lungo per Piccoli, ma c'è fuorigioco.
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7'
Destro di Coulibaly in area, ma non trova lo specchio della porta.
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5'
Padroni di casa che provano a costruire in attacco, fanno muro i difesori viola.
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2'
Lecce che va subito al cross con Coulibaly, N'Dri non controlla però il pallone.
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1'
Inizia la gara al ‘Via del mare’! Forza viola!