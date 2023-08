Niente Fiorentina, ma Bonucci potrebbe rimanere in Serie A. C'è una squadra interessata a lui... e a un ex portiere viola

Leonardo Bonucci alla fine potrebbe rimanere in Italia, ma non c'è pericoloso che possa arrivare alla Fiorentina. Vicenda, quella, archiviata e oggettivamente impensabile per motivazioni tecniche e non solo. C'è però un atro club veramente interessato al difensore della Juventus, e si tratta della Lazio.

In questi giorni, secondo quanto riporta TMW, ci sono stati dei contatti tra le parti e per questo Bonucci ha messo in stand-by la trattativa con l'Union Berlino. L'ultima parole spetterà a Sarri, in cerca di un rinforzo per il proprio reparto difensivo.

Lazio che, inoltre, sta cercando un portiere che faccia da riserva a Provedel. Dopo il “no” di Lloris, il club biancoceleste ha abbassato i propri standard e adesso sta provando a prendere l'ex Fiorentina Sepe, ormai fuori dal progetto tecnico della Salernitana.