Kean in cima alla lista dei desideri del Milan. E la sua clausola rescissoria dopo una stagione così è scontabile

In cima alla lista dei desideri del Milan c'è l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. I rossoneri sono alla ricerca di un numero 9 da dare a Max Allegri per la prossima stagione.

Desideri e clausole

Il suo profilo di attaccante rispecchia quanto chiesto dall'allenatore toscano. Il prezzo della clausola rescissoria rimane a 62 milioni di euro, ma dopo una stagione del genere, la clausola ha un peso relativo, scrive La Gazzetta dello Sport, che aggiunge come cifra non rispecchi l'attuale valore del calciatore.

Adesso il Milan…

I rossoneri proveranno a capire quanto sarà possibile abbassare il prezzo dell'attaccante, come avevano già fatto nelle scorse sessioni di mercato. Le strade di Allegri e Kean potrebbero rincontrarsi.