Grassia: "Con il punto posto che porta in Champions è un peccato sprecare quest'occasione. Italiano? Per raggiungere Sarri.."

Pochi minuti fa il giornalista di RadioRai Filippo Grassia, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla sfida di questa sera tra Fiorentina e Lazio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Intanto va detto che la Fiorentina negli ultimi mesi ha gettato al vento la grande dote di punti che aveva accumulato nel girone di andata. Le quattro sconfitte in cinque turni ti impongono di vincere stasera, anche per tenere a distanza la Lazio e per mantenere punti su quelle davanti. Se penso che potevamo esserci noi li davanti al posto del Bologna, purtroppo i Felsinei stanno giocando molto bene e si meritano di rincorrere le posizioni Champions. E’ un peccato che la Fiorentina abbia perso cosi tanti punti soprattuto perche ci sono buone possibilità che il nostro campionato porti cinque squadre nella prossima Champions League. Ho il timore che, vista la formazione che il mister ha intenzione di mandare in campo, la squadra possa ballare in mezzo al campo: ricordo che spesso la lazio ci ha fatto male con le sue ripartenze”.

Ha poi concluso: “Sarri è un signor allenatore che ha riportato il Napoli nei primi posti, che ha fatto bene in Inghilterra ed è riuscito a vincere anche lo scudetto alla Juve. Credo che Italiano ancora ne abbia di pagnotte da mangiare per assestarsi ad un livello simile a quello del toscano. Adesso c’è molta confusione perche il cambio di modulo fatto dall’allenatore, mi desta molta preoccupazione: ho la sensazione che i palleggiatori della Lazio possano trovarsi in mano il pallino del gioco. Servirà un grande sacrificio da parte degli esterni e dello stesso Beltran. E’ un peccato vedere l’argentino cosi arretrato: ha dimostrato di avere il fiuto del goal e di essere un rapinatore d'area che sa muoversi. Accanto a lui però devono esserci dei giocatori che vedono la porta, speriamo che Nico abbia recuperato e stia bene. Mi auguro che siano anche i difensori a fornire una prova all’altezza ultimamente i viola hanno subito troppe reti se si vuole puntare all’Europa”.