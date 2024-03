Fiorentina-Milan, segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-2-3-1):Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti.

Finalmente, dopo più di due settimane, si torna in campo, con la nostra amata Fiorentina. L'ultima gara ufficiale dei Viola di Italiano risale infatti al 14 marzo contro il Maccabi Haifa, poi la tragedia di Barone ci ha consegnato una sosta per le nazionali drammatica. Ma stasera, alle 20:45, al Franchi, arriva il Milan di Pioli, che aveva già vissuto a Firenze la tragedia di Astori.

